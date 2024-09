São Paulo tem 33% de aproveitamento em clássicos na temporada 2024

Nesse domingo, o São Paulo entra em campo pela 28ª rodada do Brasileirão para enfrentar o Corinthians, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. O aproveitamento do Tricolor em clássicos é de apenas 33% na temporada 2024.

Em sete jogos, a equipe venceu apenas um clássico, contra o Timão. Ainda sob comando de Carpini, o time quebrou o tabu na Neo Química Arena ao triunfar por 2 a 1, pelo Paulistão.

Desde então, foram duas derrotas e quatro empates. Uma das igualdades, porém, teve sabor de vitória, já que resultou no título da Supercopa Rei, frente ao Palmeiras, nos pênaltis, no Mineirão.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Sa?o Paulo Futebol Clube (@saopaulofc)

O empate, por sinal, aconteceu perante ao Verdão por mais duas vezes, ambas no Morumbis, por Paulista e Brasileiro. O Verdão, portanto, é o detentor da única vitória em Choque-Rei na temporada, por 2 a 1, pelo torneio de pontos corridos, no Allianz Parque.

No único embate contra o Santos, o São Paulo levou a pior e foi superado por 1 a 0, pelo torneio estadual, na casa são-paulina. Contra o Corinthians, por fim, o encontro pelo Campeonato Brasileiro terminou em empate por 2 a 2, na Neo Química Arena.

O Majestoso vai acontecer às 16h (de Brasília). Com 44 pontos, o Tricolor está em quinto lugar do Brasileirão.