Santos x Operário-PR: onde assistir ao vivo e horário do jogo da Série B

Do UOL, em São Paulo

O Santos recebe o Operário-PR às 18h (de Brasília) deste sábado (28), na Vila Belmiro, pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

A partida será transmitida por Sportv e Premiere. O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Peixe vem de um empate que o impediu de assumir a liderança. O Alvinegro praiano está em segundo, com 50 pontos, um atrás do líder Novorizontino. As equipes se enfrentaram na última rodada em uma espécie de "final" pela ponta da tabela.

Já o Operário está na metade da tabela. A equipe paranaense tem 39 pontos e venceu seu último jogo, contra o Guarani.

A equipe comandada por Fábio Carille não perde há sete jogos. O Santos, inclusive, só teve uma derrota nos últimos 18 jogos — para o Avaí.

O último duelo entre os times terminou 1 a 0 para o Operário. Willian Machado marcou o único gol da partida.

Santos x Operário-PR -- 29ª rodada da Série B

Local: Vila Belmiro, em Santos

Data e horário: 28 de setembro de 2024, às 18h

Transmissão: Sportv e Premiere