'Quase brasileiro', Emiliano respira o Corinthians e facilita vida de Ramón

Auxiliar e filho de Ramón Díaz, Emiliano ganha cada vez mais espaço no Corinthians.

O que aconteceu

Emiliano Díaz é praticamente uma unanimidade no clube e está longe de ser apenas um auxiliar de campo.

Aos 42 anos, Emiliano faz a conexão da comissão técnica com elenco e os outros departamentos. O UOL ouviu elogios de diversos profissionais do dia a dia do Corinthians.

O auxiliar ficou no Rio de Janeiro entre a demissão no Vasco e a contratação no Corinthians. Com português melhor, ele facilita a vida de Ramón na comunicação com os jogadores e demais funcionários e também nas entrevistas coletivas.

Com o perfil mais "boleirão", Emiliano tem relação direta e fala a língua dos atletas. É normal ver o auxiliar falar palavrões brasileiros ou gírias como "mano" nos vídeos de bastidores do Corinthians.

Os jogadores gostam do estilo sincerão de Emiliano Díaz. Ele elogia e critica quando acha necessário e sempre defende o grupo publicamente, como foi em casos recentes de Romero e Yuri Alberto.

Em campo, Emiliano é mais enérgico que Ramón nos treinos e faz muitas vezes o trabalho mais cansativo com os outros auxiliares, Bruno Urribarri e Osmar Ferreyra. O técnico tem 64 anos.

Emiliano Díaz também teve participação direta na chegada dos reforços. Ele e Ramón conversavam diariamente com o diretor Fabinho Soldado e os analistas do clube para sugerirem nomes e entenderem o andamento das negociações.

A relação entre Ramón e Emiliano gera admiração do Corinthians. O UOL ouviu que os dois se dão muito bem e nunca houve problema de comando.

A sinergia com a torcida também ocorre. Um exemplo foi a provocação de Emiliano a Jair Ventura. O auxiliar repetiu a dança do técnico do Juventude quando o Corinthians conseguiu a classificação na Copa do Brasil.

Emiliano Díaz está muito feliz no Corinthians, ama o Brasil e espera tirar o time do Z4 e conquistar uma taça na Copa do Brasil e/ou Sul-Americana para garantir a permanência em 2025.