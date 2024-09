Semis da Sul-Americana: veja quando serão jogos de Corinthians e Cruzeiro

A Conmebol detalhou nesta sexta-feira (27) o calendário das semifinais da Copa Sul-Americana.

O que aconteceu

Cruzeiro e Lanús começam as semifinais. As equipes se enfrentam no dia 23 de outubro, às 19h (de Brasília), pelo confronto de ida, no Mineirão. No dia 30, brasileiros e argentinos duelam pelo jogo de volta, no mesmo horário, na Argentina.

Corinthians e Racing se enfrentam nos dias seguintes. O jogo de ida será disputado em 24 de outubro, às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. A volta será realizada no dia 31, no mesmo horário, em solo argentino.

Corinthians, Cruzeiro e Racing tentam um título inédito em suas histórias. O Lanús já conquistou a Copa Sul-Americana: em 2013, a equipe bateu a Ponte Preta.

Cruzeiro e Corinthians eliminaram Libertad e Fortaleza nas quartas de final, respectivamente. Lanús e Racing despacharam Independiente Medellín e Athletico, nesta ordem.