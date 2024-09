Rossi lamenta eliminação na Libertadores e descarta priorizar competições: "Somos o Flamengo e não dá"

Na noite da última quinta-feira, o Flamengo foi eliminado da Libertadores nas quartas de final ao empatar sem gols com o Peñarol-URU fora de casa. Como havia perdido o jogo de ida por 1 a 0, a equipe carioca precisava vencer pelo mesmo placar para pelo menos levar a decisão para os pênaltis, o que não aconteceu.

Após a derrota no Uruguai, o goleiro Rossi concedeu entrevista coletiva ao lado do técnico Tite. O arqueiro lamentou a queda na Libertadores, mas também fez uma autocrítica ao elenco e agradeceu o apoio da torcida.

"Para o torcedor, só agradecer. Primeiro pelo apoio que nos deram no Maraca no primeiro jogo. Tomamos um gol cedo, 13 minutos do primeiro tempo, e depois tivemos um domínio muito grande nos dois jogos. Hoje ficamos com essa sensação amarga, não conseguimos fazer só um gol para levar aos pênaltis. Tivemos possibilidades, mas como o professor falou, temos que ser autocríticos e na decisão final pecamos um pouco. Perdemos Pedro, Cebola, Viña, Luiz, que são jogadores muito importantes para nós. E isso mexe com a cabeça do jogador, porque quando vemos que um companheiro se machuca, e machuca feio, também ficamos com esse medo de ficar fora da temporada", disse.

"Temos os objetivos muito claros, porque o Flamengo sempre demanda ganhar e sabemos disso. Agora já estamos fora, mas falta muito para o ano acabar. No Brasileiro, o Botafogo tem uma diferença muito grande, mas no ano passado tinha também. O que o futebol tem de bom é que daqui três dias já estamos dentro do campo de novo e temos que mudar a cabeça para nos fortalecermos de novo em casa. Temos uma semifinal de Copa do Brasil que é muito importante, pois estamos há dois jogos de uma final. Temos que continuar trabalhando para tentar sempre ir por mais. A Libertadores já passou e ficam mais duas competições para competirmos", completou o goleiro.

Como bem dito por Rossi, o Flamengo ainda está vivo em duas competições: Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Mesmo assim, o jogador foi enfático ao pontuar que a equipe não priorizará nenhum dos dois torneios, pois o clube "é muito grande" para isso.

"Somos o Flamengo e não dá. Não dá para fazer isso. O Flamengo é muito grande para priorizar só uma competição no ano disputando duas. Temos muitos jogos no Brasileirão pela frente, que se conseguimos ganhar, sabemos que o que está lá em cima perde pontos. O Botafogo está na Libertadores, o Palmeiras não. Mas acreditamos muito, então priorizar não dá. Temos que ganhar sempre, e sempre vamos procurar isso para a torcida ficar tranquila e feliz que o trabalho está sendo bem feito", destacou.

O goleiro também foi questionado se poderia prometer para o torcedor que o Flamengo conquistará mais algum título neste ano. No início da temporada, o Rubro-Negro foi campeão carioca e, por enquanto, apenas isso. Rossi, porém, apenas afirmou que a promessa é de que o elenco trabalhará para erguer taças.

"Prometer é difícil de falar no futebol, porque a verdade é que são 90 minutos em que pode acontecer qualquer coisa. Tivemos 200 minutos no jogo contra o Penarol, criamos, não marcamos, mas se fazemos o gol e tivessemos saído com a classificação, não estaríamos falando a mesma coisa que estamos falando agora. Temos a obrigação de ir para frente, de competir no Brasileiro, na Copa do Brasil e chegar o mais longe possível. Começamos o ano ganhando o Carioca, e ano passado também. Perdemos a final da Copa do Brasil no ano passado, em um jogo que não merecemos. Hoje estamos indo para casa, mas sabemos que temos que sair com a cabeça para o alto pelo esforço que fizemos. O torcedor tem que acreditar que sempre vamos para a frente e precisamos do apoio deles para isso", concluiu.

Agora, o Flamengo de Rossi retoma o foco no Campeonato Brasileiro, uma vez que já tem um novo compromisso pela 28ª rodada. O Rubro-Negro carioca terá pela frente o Athletico-PR neste domingo, às 20h (de Brasília), no Maracanã.