COB Expo: Multimedalhista, Gabrielzinho fará apresentação de nado

O nadador paralímpico Gabriel Araújo estará na COB Expo, feira de esportes do Comitê Olímpico do Brasil, neste sábado (28). Além de participar de uma palestra, o atleta fará uma demonstração da sua modalidade.

O que aconteceu

Destaque nas Paralimpíadas, Gabrielzinho foi convidado para nadar contra a correnteza dentro de um contêiner. A exibição está marcada para às 10h30 (de Brasília), no sábado (28), no centro de eventos Pro Magno.

Aos 22 anos, o nadador conquistou três medalhas de ouro em Paris. Gabrielzinho também é o líder do ranking mundial de natação, além de ser o atual campeão do mundo.