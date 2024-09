Mauro Cezar: 'Dirigentes do Flamengo vão ser cobrados nas urnas'

Mauro Cezar Pereira destacou no Posse de Bola que os dirigentes do Flamengo "vão ser cobrados nas urnas" pela temporada aquém do esperado. Para ele, a campanha na Libertadores foi vergonhosa.

Enquanto o presidente Rodolfo Landim tenta fazer seu sucessor na eleição do Rubro-Negro, marcada para dezembro, o vice-presidente Marcos Braz busca reeleição como vereador do Rio de Janeiro. Segundo o colunista do UOL, falta direção no Flamengo, e a conta será cobrada pelos eleitores dentro e fora do clube.

Esse pacote tem muitos personagens. Se mais uma vez apenas cortarem a cabeça do técnico, sem fazer cobranças veementes aos jogadores, já que os dirigentes vão ser cobrados nas urnas, se esses que votam para presidente do Flamengo tiverem alguma preocupação com o futebol. Se for a turma da piscina, não adianta, porque parece que a piscina está bonita, dizem que a Gávea está um brinco, sabe? É um pacote e dentro desse pacote tem vários responsáveis: o Tite é um deles, mas notem que isso está acontecendo há anos com vários treinadores e os jogadores sempre passam em branco. Falta cobrança! Mauro Cezar

Tite não deu 'match', mas Flamengo precisa renovar o elenco, diz Juca

Juca Kfouri afirmou que o estilo de Tite não deu liga no Flamengo. Para ele, no entanto, o Mengão precisa reformular o elenco.

