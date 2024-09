Filipe Luís para o lugar de Tite? Entenda 'manobra' em estudo no Flamengo

O colunista Paulo Vinícius Coelho contou no De Primeira que parte da diretoria do Flamengo quer demitir Tite e colocar Filipe Luís, hoje técnico do sub-20, para comandar o time até o fim da temporada.

No entanto, Filipe Luís não gostaria de assumir o cargo nessas condições, apurou PVC. Por ora, Tite segue técnico do Flamengo, mas pode cair a qualquer momento, disse o colunista do UOL.

A informação que eu tive desde ontem à noite, de uma parte da direção do Flamengo, que o que se tenta é convencer o Filipe Luís a aceitar ser o técnico até o final do ano. Ninguém vai confirmar essa informação, mas ninguém desmentiu. Só que o Filipe Luís não gostaria de assumir, segundo a informação que eu tenho, principalmente pelo entendimento do cenário de como estão acontecendo as coisas. Ou seja, o Tite está sendo rifado de uma maneira que não é para um técnico do tamanho dele.

O Flamengo tem uma sinuca de bico. A solução do Filipe Luís, que não é garantida, o Filipe Luís é funcionário do Flamengo, se o Flamengo disser 'agora sua função é dirigir o time principal', ele pode pedir demissão ou pode assumir o time principal, mas precisa ter uma conversa nesse sentido. Se não tiver essa solução, tem um técnico no mercado para contratar até 9 de dezembro, na eleição? Não é muito fácil. Então, enquanto isso, o Tite fica. O Tite tanto pode ser demitido hoje quanto ser técnico do Flamengo contra o Corinthians. Paulo Vinícius Coelho

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 17h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 17h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 17h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (17h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (17h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

09h - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

11h - De Primeira - Domitila Becker, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

18h - Fim de Papo - Marília Ruiz, Renato Maurício Prado e convidados debatem os principais temas do dia no futebol.

Assista ao De Primeira na íntegra