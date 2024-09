Hernan: São Paulo vai insistir em Zubeldía mesmo se perder para Corinthians

Luis Zubeldía seguirá no cargo mesmo em caso de derrota do São Paulo no clássico contra o Corinthians, no domingo (29), pelo Brasileirão. A informação é do colunista André Hernan, no De Primeira.

Segundo Hernan, a diretoria do São Paulo entende que o trabalho de Zubeldía tem pontos positivos e negativos e fará uma reavaliação no final da temporada. Até lá, seguirá com o argentino.

O que o São Paulo vai fazer daqui para frente é o seguinte: avaliação jogo a jogo do Campeonato Brasileiro e no final do ano vai se fazer uma análise mais ampla do trabalho do treinador. Se houver uma necessidade de fazer reformulação de parte do elenco, obviamente olhando o que vai ser o ano que vem, mas eu cravo para vocês: se o São Paulo perder para o Corinthians, o Zubeldía não vai ser demitido.

A ideia é continuar com ele até o final e fazer uma avaliação no fim da temporada do que foi bom e do que foi ruim. Há uma análise de que o trabalho tem pontos positivos, mas também tem pontos negativos. André Hernan

