Eliza Samudio: Netflix mostra conversas inéditas que antecederam o crime

Eliza Samudio queria paz para concluir os estudos interrompidos e criar o filho, fruto do relacionamento com o ex-goleiro Bruno. Ela tentou alertar as autoridades, mas não conseguiu uma medida protetiva até que foi assassinada em julho de 2010 a mando do atleta, que na época defendia o Flamengo.

Os anseios e desejos da vítima que morreu aos 25 anos são descritos com o apoio de conversas inéditas divulgadas no documentário "A Vítima Invisível: O Caso Eliza Samúdio", que está disponível na Netflix a partir desta quinta-feira (26).

O longa dirigido por Juliana Antunes mostra a perspectiva da jovem quando detalha o passo a passo do crime que chocou o Brasil. E daí que vem o título "Vítima Invisível", reforçando o quanto Eliza foi colocada 'de lado' em uma história na qual era protagonista. Enquanto pedia socorro ao relatar as ameaças que sofreu de Bruno desde o momento que anunciou a gravidez, a jovem sofreu ataque da população e foi rotulada como oportunista, aproveitadora e "Maria chuteira".

Vou fazer supletivo a distância. Jamais vou encher o saco dele, tu sabe. Quero só paz para cuidar do meu filho e estudar... Viver minha vida sem medo. Quero terminar logo os estudos para fazer faculdade. Tomara que até la eu já tenha resolvido as coisas com o pai do meu filho. Depende da Justiça.

Eliza Samudio em conversa com um amigo divulgada no documentário da Netflix

O longa também detalha os últimos momentos de vida de Eliza, que ouviu de Bruno o desejo de resolver toda a situação. Ele teria se enfurecido, porque a jovem soube que o namorado era noivo e, então, foi à imprensa anunciar a gravidez.

Após toda a gestação conturbada, Bruninho nasceu e o atleta atraiu Eliza a sua residência com a promessa de um apartamento e pensão alimentícia. "Ele disse que quer tentar fazer diferente, que temos que viver em harmonia pelo nosso filho", contou a jovem a um amigo.

Eliza, então, desaparece e o documentário passa a detalhar toda a investigação que concluiu o assassinato da paranaense a mando de Bruno. Há a participação de delegados, peritos e promotores além de Dayanne Rodrigues Souza, ex-mulher do atleta.

O longa brasileiro está disponível na Netflix a partir desta quinta-feira (26) e tem 1h41 de duração.

A Vítima Invisível: O caso Eliza Samudio

Sinopse: Em 2010, o desaparecimento da modelo Eliza Samudio e de seu filho de quatro meses ganhou destaque no Brasil e ao redor do mundo. O principal suspeito era o pai da criança, Bruno, goleiro e capitão do Flamengo, um ídolo para a maior torcida do país. Oito pessoas foram condenadas pelo sequestro e assassinato de Eliza, mas, até hoje, seu corpo não foi encontrado, deixando um emaranhado de mistérios e contradições. A narrativa sob a perspectiva da vítima, Eliza Samudio, nunca foi compartilhada e contém segredos chocantes que serão revelados em breve. Esta investigação segue pistas intrigantes, envolvendo ainda mais o público e desvendando as circunstâncias sombrias que cercam a morte de Eliza.

Direção: Juliana Antunes

Produção: Gustavo Mello

Produção Executiva: Adriana Gaspar e Thais Morresi

Chefe de Montagem: Jordana Berg

Direção de Fotografia: Janice d'Ávila

Roteiro: Caroline Margoni e Carol Pires