Corinthians recusa alteração de data da semifinal da Copa do Brasil contra o Flamengo

O Corinthians comunicou na manhã desta quinta-feira sua posição contrária à mudança de data da semifinal da Copa do Brasil, diante do Flamengo. O mata-mata será realizado nas semanas dos dias 2 e 16 de outubro, sendo o segundo jogo um dia depois do fim da Data FIFA, na Neo Química Arena.

Um dos argumentos utilizados pelo Timão para rejeitar a alteração é que o clube está disputando três competições no momento (Copa do Brasil, Sul-Americana e Campeonato Brasileiro) e uma troca nas datas poderia prejudicar o planejamento do clube. Confira a nota oficial divulgada pelo Alvinegro Paulista:

"O Sport Club Corinthians Paulista recebeu com surpresa a notícia da proposta de alteração de data das partidas das semifinais da Copa do Brasil, uma vez que as mesmas já estavam pré-estabelecidas antes do próprio sorteio.

Considerando que o SCCP está disputando três competições, qualquer alteração prejudicará a preparação e o planejamento do clube.

Assim, já buscamos contato com o Presidente Ednaldo Rodrigues para manifestar nossa posição contrária a qualquer alteração."

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Corinthians (@corinthians)

A partida de volta está marcada para a semana do dia 17 de outubro, com grandes chances de ser realizada no dia 16. A expectativa é que isso ocorra em razão de que o Corinthians deve entrar em campo novamente no sábado (19), contra o Athletico-PR, no Campeonato Brasileiro, por conta da semifinal da Sul-Americana, que será disputada na terça-feira (22).

Se o embate com o Flamengo ocorresse no dia 17, o Timão teria que jogar sua partida do Campeonato Brasileiro no domingo (20) e não teria o tempo mínimo de descanso para o duelo da Sul-Americana.

Segundo o ge, o time carioca quer antecipar seu jogo e o do Corinthians da 30ª rodada do Brasileirão. Assim, o Rubro-Negro enfrentaria o Fluminense na quarta-feira (16) e o Alvinegro Paulista receberia o Athletico-PR no mesmo dia. Dessa forma, o jogo de volta da Copa do Brasil seria realizado no fim de semana, no sábado (19).

O Flamengo deseja a alteração porque pode ter desfalques importantes caso a data seja mantida. De La Cruz, Arrascaeta e Varela (Uruguai), Gerson, Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Ayrton Lucas (Brasil), Erick Pulgar (Chile) e Plata (Equador) são alguns dos atletas que podem ser convocados na Data FIFA de outubro.

O Corinthians também pode ter atletas selecionados. Entre eles, Félix Torres (Equador), José Martínez (Venezuela) e Romero (Paraguai).