Chapecoense derrota Amazonas e se afasta do Z4 da Série B

Nesta quinta-feira, em confronto válido pela 29ª rodada da Série B, a Chapecoense recebeu o Amazonas na Arena Condá, venceu por 2 a 0 e se distanciou da zona de rebaixamento da competição. Marcelo Souza e Ítalo de Vargas balançaram as redes para a equipe da casa.

Com o resultado, a Chapecoense chegou aos 32 pontos, na 13ª colocação, e aumentou para cinco sua diferença de somados em relação ao primeiro clube do Z4, Brusque (17ª). Já o Amazonas permaneceu com 39 pontos, na 11ª posição.

A Chapecoense volta aos gramados na próxima quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), quando visita o Operário-PR, no Estádio Germano Kruger. Na sexta-feira, também às 21h30, o Amazonas recebe o Novorizontino, na Arena da Amazônia. Ambos os duelos serão válidos pela 30ª rodada da Série B.

Em jogo de poucas emoções, o Amazonas chegou a abrir o placar aos 48 minutos do primeiro tempo, mas o tento foi anulado. Após cruzamento, Jorge Jiménez subiu mais alto que o marcador e cabeceou para balançar as redes. No entanto, foi detectada posição irregular do meio-campista em análise do VAR.

A Chapecoense inaugurou o placar aos dois minutos da etapa complementar. Marcelo Souza dominou pelo lado direito e, de muito longe, acertou finalização forte, no alto, sem chances para o goleiro Marcão, que nada pôde fazer.

Aos 24 minutos do segundo tempo, a Chapecoense ampliou a vantagem. Após cruzamento de Marcelinho pela ponta direita, Ítalo de Vargas se desvencilhou do defensor adversário na área e acertou voleio para anotar o segundo da equipe catarinense no jogo.