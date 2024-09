Capitão do Corinthians, Fagner chega a 15 semifinais pelo clube

Cria da base do Corinthians, Fagner retornou ao clube em 2014, após passagens pela Europa e pelo Vasco. Desde então, apenas no ano de sua volta, ele não disputou uma semifinal. Classificado para duas semifinais, da Copa do Brasil e da Sul-Americana, o lateral-direito chega a 15 disputas nessa fase.

"Trabalhamos sempre para chegar nesses momentos, de decisões. Sabemos que nem sempre é possível ganhar os títulos, mas o fato de brigar entre os primeiros, é sinal de que existe um trabalho sendo bem realizado e um nível de competitividade do clube. Vão ser duas semifinais difíceis, pois nesse momento ficam os melhores, mas estamos numa crescente e vamos entrar para avançar nas duas", avaliou o camisa 23.

Ao todo, em 574 partidas disputas (sétimo no ranking da história), são três Campeonato Paulistas (2017, 2018 e 2019) e dois Brasileiros (2015 e 2017) conquistados pelo defensor.

Desde a saída de Cássio, o lateral assumiu o posto de capitão do Timão. Ele já havia exercido essa função em outras situações, mesmo com o ex-goleiro do Alvinegro no elenco. Com 38 jogos disputados em 2024, Fagner falou sobre a importância dos próximos compromissos e da recuperação no Brasileirão.

"Vivemos momentos distintos nas competições. Crescemos e nos firmamos nas Copas, conseguindo importantes classificações, mas no Brasileiro precisamos melhorar. Conseguimos uma importante vitória no último fim de semana, em casa, e assim tem que ser no clássico de domingo. É um adversário difícil, sabemos das dificuldades, mas precisamos buscar os três pontos", finalizou Fagner.

O Corinthians enfrenta o São Paulo, no domingo (29), às 16h (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro, em Brasília. Na sequência, diante do Flamengo, vai até o Rio de Janeiro, em confronto pelas semifinais da Copa do Brasil.

FAGNER EM SEMIFINAIS PELO CORINTHIANS

2015



Semifinalista do Campeonato Paulista

2016



Semifinalista do Campeonato Paulista

2017



Campeão do Campeonato Paulista

2018



Campeão do Campeonato Paulista



Finalista da Copa do Brasil

2019



Campeão do Campeonato Paulista



Semifinalista da Sul-americana

2020



Vice-campeão do Campeonato Paulista

2021



Semifinalista do Campeonato Paulista

2022



Semifinalista do Campeonato Paulista



Vice-campeão da Copa do Brasil

2023



Semifinalista da Copa Sul-americana



Semifinalista da Copa do Brasil

2024



Semifinalista da Copa Sul-americana



Semifinalista da Copa do Brasil