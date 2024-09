Mayke e Lomba iniciam transição, e Palmeiras treina de olho no Atlético-MG

Na manhã desta quarta-feira (25), o elenco do Palmeiras fez o seu segundo treino de olho no confronto diante do Atlético-MG, válido pelo Campeonato Brasileiro. Com duas novidades, o grupo avançou na preparação para mais um duelo do torneio nacional.

Em recuperação de uma lesão na panturrilha direita, o lateral direito Mayke começou o processo de transição e trabalhou separado no gramado com membros do Núcleo de Saúde e Performance do Verdão.

Além de Mayke, Marcelo Lomba foi outro que avançou na recuperação e iniciou a transição física. Tratando uma pubalgia que o tirou dos últimos três jogos, o arqueiro fez um treino à parte com os preparadores de goleiro do clube.

No treinamento desta quarta-feira no CT palmeirense, os jogadores realizaram atividades táticas em campo reduzido com orientações da comissão técnica de Abel Ferreira sobre dinâmicas coletivas.

Para a partida contra o Galo, a tendência é que o técnico português possa contar com os retornos de três atletas: Mayke, Marcelo Lomba e também Gabriel Menino. Este último se recuperou de uma lesão na coxa esquerda e tem treinado normalmente com os companheiros.

As dúvidas do Palmeiras para o jogo são quanto às presenças de Estêvão (lesão na coxa esquerda) e Marcos Rocha (mialgia na coxa direita), que seguem entregues ao DM alviverde. Além deles, são desfalques Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho esquerdo) e Piquerez (cirurgia no joelho esquerdo).

O elenco alviverde ainda terá mais dois dias de preparação para o compromisso contra o Atlético-MG. A bola rola neste sábado, às 18h30 (de Brasília), no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP), pela 28ª rodada da Série A.