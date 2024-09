Jair destaca "momento decisivo" na Série B e celebra defesa do Santos

A Série B está na reta final e o Santos, portanto, tem dez jogos para confirmar à volta para a elite do futebol brasileiro. O zagueiro Jair destacou a importância desta sequência.

"Só faltam dez jogos para acabar o ano, então é um momento muito decisivo para a gente. Sei que a torcida vai continuar nos apoiando e espero que a gente possa fazer grandes jogos para conseguir o acesso. E para sábado agora eu falo que é sempre muito bom jogar na Vila, contando com a nossa torcida. E, se Deus quiser, vamos conseguir uma grande vitória", afirmou.

Aos 19 anos, o defensor se consolidou como titular do Peixe. A dupla de zaga com Gil, por sinal, é um sucesso, tendo em vista o fato da equipe ostentar a melhor defesa da Segunda Divisão, com 20 gols sofridos em 28 jogos.

"É muito bom poder jogar ao lado do Gil, que é um cara que me dá muita confiança, me deixa tranquilo para jogar. E está dando certo, pois somos a melhor defesa do campeonato. Vamos trabalhar bastante para manter assim até o final", finalizou.

O próximo compromisso do Santos será frente ao Operário-PR, pela 29ª rodada da Série B, na Vila Viva Sorte. O jogo vai acontecer às 18h (de Brasília) desse sábado.

Na segunda posição, o Peixe está com 50 pontos, um de desvantagem para o líder, Novorizontino. O Vila Nova, primeiro time fora da zona de acesso, tem 45 unidades.