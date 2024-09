São Paulo x Botafogo: veja onde assistir ao jogo pelas quartas de final da Libertadores

Nesta quarta-feira, uma vaga para a semifinal da Copa Libertadores será definida. Pelo jogo de volta das quartas de final, São Paulo e Botafogo medem forças às 21h30 (de Brasília), no Estádio do Morumbis, em São Paulo (SP). Na partida de ida, disputada no Rio de Janeiro, as equipes não saíram do zero.

ONDE ASSISTIR: A partida terá transmissão da TV Globo, ESPN e Disney+.

Como chegam as equipes para o confronto?

Como o jogo de ida acabou em um empate de 0 a 0, quem vencer na capital paulista avança à semifinal da Libertadores. Em caso de nova igualdade, a decisão irá para as penalidades máximas.

O São Paulo, mandante do duelo, vem de derrota para o Internacional, por 3 a 1, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe paulista, que poupou grande parte dos titulares, foi derrotada no Morumbis pelo Colorado. Para o duelo diante do Botafogo, o técnico Luis Zubeldía irá com força máxima.

O Tricolor Paulista vive um momento de más atuações e venceu apenas um dos últimos cincos jogos que disputou. Além disso, o São Paulo perdeu seus dois últimos jogos no Morumbis (Atlético-MG/Copa do Brasil e Internacional/Brasileirão). Porém, o time deposita todas as suas forças na Libertadores e conta com o massivo apoio de seus torcedores para contornar a fase de desconfianças e carimbar uma vaga na semifinal.

Do outro lado, o Botafogo defende oito jogos de invencibilidade. O Glorioso é o líder do Campeonato Brasileiro, com 56 pontos, e buscar reforçar a boa fase na Copa Libertadores. Os cariocas vêm de vitória por 1 a 0 contra o Fluminense, pela 27ª rodada do campeonato nacional.

Na partida de ida, realizada no Nilton Santos, o Botafogo foi superior ao São Paulo, mas não conseguiu inaugurar o marcador. Agora, para o duelo de volta, o time de Artur Jorge irá com força máxima.