São Paulo encerra preparação para decisão contra o Botafogo na Libertadores; veja provável escalação

O São Paulo está pronto para o confronto decisivo das quartas de final da Copa Libertadores. Na manhã desta terça-feira, o elenco tricolor encerrou a preparação para o jogo de volta contra o Botafogo. A bola rola nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Morumbis.

No CT da Barra Funda, os jogadores iniciaram o dia com exercícios de aquecimento com e sem bola. Em seguida, o técnico Luis Zubeldía comandou um trabalho tático, que simulou situações de jogo, como saída de bola e construção de jogadas. Por fim, ainda houve uma atividade de cobranças de faltas, além de um treino de bolas paradas ofensivas e defensivas.

Zubeldía mandou a campo um time misto no último fim de semana pensando justamente no compromisso decisivo da Libertadores. Dessa forma, o treinador poderá escalar o que tem de melhor à disposição neste momento.

O argentino, contudo, não terá Patryck, Alisson e Pablo Maia, que continuam entregues ao departamento médico. A boa notícia fica por conta de Liziero, que voltou de lesão na partida do último domingo contra o Internacional.

A grande dúvida do São Paulo para o embate é Ferreira. O atacante foi ao gramado e tem treinado com bola como parte do processo de recuperação de uma lesão na coxa, mas ainda é difícil saber se ele terá condições de ficar ao menos no banco de reservas.

Assim, uma provável escalação do São Paulo tem: Rafael; Rafinha, Alan Franco, Arboleda e Welington; Luiz Gustavo e Bobadilla; Wellington Rato, Lucas e William Gomes; Calleri.

O duelo de ida entre Botafogo e São Paulo, realizado no Nilton Santos, terminou em um empate sem gols entre as equipes. Desse modo, o Tricolor precisará vencer o Glorioso para ir às semifinais. Em caso de nova igualdade, a decisão será nos pênaltis.