Ex-presidente do Valencia critica Vinicius Jr: 'um merda como pessoa'

Ex-presidente do Valencia, Paco Roig criticou Vinicius Jr, atacante do Real Madrid e da seleção brasileira. Ao lembrar o caso de racismo que culminou na condenação de oito torcedores, o antigo dirigente afirmou que o brasileiro é um "merda como pessoa".

Ele [Vinicius Jr] será um grande jogador, mas ele é um merda como pessoa. Sempre indo ao árbitro. Eu fui à América do Sul 20 ou 30 vezes e nunca aconteceu nada comigo. Eu vou lá com humildade e falo com carinho. Eu não posso ir lá dizendo que sou o conquistador. Esse cara não pode ser assim. Paco Roig, ao jornal espanhol Relevo

Ele [Vinicius Jr] escalou a cerca no Mestalla e disse 'você me chamou de filho da puta'. Eu estava no Mestalla naquele dia com meu neto e meu filho. Eu pensei que o chamavam de macaco. Mas não. E eu perguntei ao meu neto, 'o que eles estão dizendo?', e ele respondeu: 'Eles estão dizendo que [ele é] estúpido'.

O que aconteceu

Três torcedores do Valencia foram condenados a oito meses de prisão por ataques racistas contra Vini Jr. O episódio aconteceu em maio do ano passado, e a condenação saiu em junho deste ano.

Os torcedores foram condenados por crime contra a integridade moral de Vini Jr, agravado por motivações racistas. No segundo tempo da partida, os fãs do Valencia começaram a gritar 'mono' (macaco, em tradução do espanhol) nos momentos em que o brasileiro esteve perto da lateral.

Os três estão proibidos de comparecer a estádios de futebol por dois anos. Segundo o Real Madrid, foi a primeira condenação por eventos dessa natureza proferida pelos tribunais criminais.

Na ocasião, a partida foi paralisada por aproximadamente cinco minutos e Vini discutiu com torcedores. O brasileiro foi expulso após a reação.