Santos empata com Novorizontino em 'final', não vira líder e mantém tabu

Santos e Novorizontino ficaram no 1 a 1 na 'final antecipada' pela liderança da Série B, nesta segunda-feira (23), na Vila Belmiro, pela 28ª rodada da competição.

Pablo Dyego abriu o placar para o Novorizontino logo nos primeiros minutos. Otero deixou tudo igual para o Santos ainda no primeiro tempo.

O jogo ficou marcado por um lance milimétrico e checado pelo VAR. Waguininho, de cabeça, deu trabalho para Gabriel Brazão, a bola bateu na trave, mas não entrou inteira.

O Santos foi vaiado, e o técnico Fabio Carille xingado após o jogo. "Ei, Carille, vai tomar no c...", gritaram os torcedores.

O Santos perdeu a chance de assumir a liderança da Série B e viu o Novorizontino seguir na ponta. O Tigre do Vale chegou aos 51 pontos, enquanto o Peixe foi aos 50 e permaneceu na vice-liderança.

O Novorizontino manteve um tabu contra o Santos. Agora, o Tigre do Vale não sabe o que é perder para o Peixe há oito jogos: são seis vitórias e dois empates. O último triunfo santista foi no Paulistão de 2017, quando a equipe venceu por 3 a 1.

O Santos volta a campo no próximo sábado (28), quando recebe o Operário-PR, às 18h (de Brasília). Na segunda-feira (30), o Novorizontino visita a Ponte Preta, às 20h. Os dois jogos são válidos pela 29ª rodada da Série B do Brasileirão.

Como foi o jogo

O primeiro tempo teve gol-relâmpago, empate 'caído' e ritmo frenético no fim. O Novorizontino começou o jogo melhor e precisou só de três minutos para abrir o placar e deixar o clima de apreensão na Vila. O Santos demorou certo tempo para reagir e assumir o controle do jogo, mas buscou o empate no seu melhor momento e com Otero caído no gramado. A reta final dos primeiros 45 minutos foi de muitas emoções, com as duas equipes atacando e levando perigo ao gol adversário.

O segundo tempo foi de menos emoções, mas milímetros e trave salvaram o Santos. A etapa final foi mais equilibrada na posse de bola e nas chances claras de gol. O Santos quase não assustou o goleiro Airton, e o Novorizontino se viu perto da vitória nas duas únicas chances que teve, mas milímetros separaram a bola de entrar completamente na meta defendida por Gabriel Brazão, e a trave foi fundamental na outra. O Santos tentou uma pressão nos minutos finais, mas nada que surtisse efeito.

Lances importantes e gols

Pablo Dyego coloca Novorizontino na frente: 1 x 0. Logo no começo do jogo, Waguininho recebeu pela esquerda e cruzou na área. Pablo Dyego se antecipou a Escobar e completou para as redes com a perna esquerda.

Santos responde. O Santos foi ao ataque após o gol sofrido e quase empatou. JP Chermont apareceu na segunda trave após cruzamento de Escobar e testou cruzado, mas a bola passou rente à trave e saiu.

Furada dupla. O Novorizontino quase chegou ao segundo antes mesmo dos 15 minutos. Eduardo cruzou rasteiro na área, mas Rodolfo furou ao tentar chute de primeira. Na sobra, Marlon tentou finalizar, mas furou também e facilitou a defesa de Gabriel Brazão.

Otero, caído, empata para o Santos: 1 x 1. Otero tabelou com Wendel Silva, recebeu dentro da área e escorregou. Mesmo caído, o meio-campista do Peixe finalizou com a perna direita. Airton chegou a tocar na bola, mas viu ela morrer no fundo das redes.

O que é isso, Brazão? O goleiro santista quase errou duas vezes na reta final do primeiro tempo. Na primeira, saiu errado em lançamento de Airton, viu a bola quicar no gramado, mas evitou ser encoberto usando a cabeça. Depois, recebeu passe e tentou encobrir Rodolfo, mas a bola bateu no atacante e ficou para Pablo Dyego, que finalizou, mas viu o goleiro santista se recuperar.

Não entrou! O Novorizontino assustou primeiro no segundo tempo e ficou muito perto do gol. Waguininho apareceu atrás da defesa em cruzamento e cabeceou firme. Brazão espalmou, a bola bateu na trave, e o goleiro segurou em seguida. Jogadores do Tigre do Vale reclamaram dizendo que a bola teria entrado após bater na trave, mas o VAR checou o lance e concluiu que ela não entrou inteira.

No travessão! O Novorizontino quase conseguiu o gol da vitória nos acréscimos. Rodolfo recebeu lançamento na grande área e soltou a bomba de primeira. A bola explodiu no travessão e não entrou.

FICHA TÉCNICA

SANTOS 1 X 1 NOVORIZONTINO

Data e horário: 23 de setembro de 2024, às 21h (de Brasília)

Competição: 28ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Luiz Claudio Regazone (RJ)

VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

Gols: Pablo Dyego (3'/1°T), Otero (30'/1°T)

Cartões amarelos: Patrick, Igor Formiga, Renato (NOV)

Santos: Gabriel Brazão; JP Chermont, Gil, Jair e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca (Sandry) e Giuliano (Julio Furch); Otero (Laquintana), Guilherme (Miguelito) e Wendel Silva (Serginho). Técnico: Fábio Carille

Novorizontino: Airton; César Martins (Luisão), Rafael Donato (Renato) e Patrick (Reverson); Rodrigo Soares (Igor Formiga), Eduardo, Marlon e Waguininho (Léo Tocantins); Pablo Dyego, Rodolfo e Neto Pessoa. Técnico: Eduardo Baptista