Lucas Piccinato supera desconfiança inicial e conquista segundo título no comando do Corinthians feminino

Na manhã do último domingo, o Corinthians aumentou ainda mais sua hegemonia no futebol feminino brasileiro. O Timão voltou a vencer o São Paulo na final do Brasileirão, dessa vez por 2 a 0, e garantiu o que foi seu sexto título da competição nacional - o quinto de forma consecutiva.

O Corinthians tem um dos melhores - se não o melhor - elenco do futebol feminino brasileiro. No entanto, nem só de grandes jogadoras se forma um grupo vitorioso. E o técnico Lucas Piccinato, apesar da pressão, vem conseguindo manter a hegemonia corintiana em território nacional e ergueu seu segundo título no comando da equipe.

Piccinato iniciou sua trajetória no Timão sob desconfiança de parte da torcida. Ele foi o escolhido pela diretoria corintiana para substituir Arthur Elias, técnico mais vitorioso da história das Brabas e que deixou o clube para assumir o comando da Seleção Brasileira feminina.

O treinador de 34 anos sempre deixou claro que sabia do tamanho do desafio que estava encarando ao aceitar a proposta alvinegra. Em coletiva prévia à final do Brasileirão feminino, na última sexta-feira, Piccinato fez questão de ressaltar isso.

"Substituir o Arthur dentro do contexto que ele estava, extremamente vitorioso, com a hegemonia que foi criada, tem sido um grande desafio. Um desafio que eu imaginava que seria gigantesco desde o momento que eu aceitei, mas tem sido um desafio muito positivo na minha vida. É algo que me repensar, me faz trabalhar o tempo inteiro para ser melhor do que eu era. Sou muito feliz de trabalhar em um grupo extremamente competitivo, extremamente completo. Tudo isso engrandece a carreira de qualquer profissional e sou muito feliz de estar vivendo isso. Sei que, independentemente de qualquer coisa, sempre vai haver um comparativo, é natural, mas sou muito tranquilo em relação ao que eu estou fazendo e o que posso fazer nesse momento", disse o comandante.

Fato é que, embora tenha iniciado sob pressão, começou trilhando seu caminho no Corinthians com um título. As Brabas de Piccinato venceram Internacional e Ferroviária, dois adversários que recentemente tem dado trabalho para o Timão, para chegar à final da Supercopa feminina.

Já na decisão, o Corinthians conquistou seu primeiro troféu na temporada ao bater o Cruzeiro, por 1 a 0, na Neo Química Arena. Essa foi a primeira taça de Lucas Piccinato no comando do Alvinegro paulista.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Corinthians (@corinthians)

Por outro lado, Piccinato seguiu sendo alvo de críticas por parte da torcida corintiana, muito por conta do desempenho abaixo do mostrado na Era Arthur Elias. Mesmo assim, a equipe terminou a primeira fase do Brasileirão na liderança, com uma única derrota, e avançou às quartas com a melhor campanha.

Acontece que tal revés foi o pior da história do Corinthians feminino. Na ocasião, com um time praticamente reserva, as Brabas foram goleadas pelo Cruzeiro, fora de casa, por 7 a 2. Neste ano, o time de Piccinato ainda foi superado pelo rival Palmeiras duas vezes, o que não ajudou.

Mesmo assim, no mata-mata do Brasileirão feminino, o Corinthians cresce, e com Piccinato isso não foi diferente. O Timão eliminou Red Bull Bragantino e Palmeiras para ir à final, e na grande decisão, atropelou o São Paulo por 5 a 1 no placar agregado - 3 a 1 no Morumbis e 2 a 0 na Neo Química Arena.

Além disso, o desempenho das Brabas sob o comando do técnico também parece ter melhorado. Até o momento, Piccinato acumula bons números: são 31 jogos, com 25 vitórias, três empates e três derrotas. Além, é claro, dos dois títulos conquistados.

O desafio de Piccinato, agora, é manter a consistência para brigar pelos últimos dois títulos do ano: Libertadores e Paulistão. Caso o Timão conquiste os quatro troféus novamente, o treinador repetirá a campanha vitoriosa de Arthur Elias do ano passado.

As Brabas do Corinthians voltam a campo nesta quarta-feira, quando enfrentam o Marília pela penúltima rodada da primeira fase do Paulista. A bola rola às 17h (de Brasília), no Estádio Bento de Abreu.