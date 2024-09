Jogadores 'vestem' bandeirinha de rival com camisa do Milan após vitória

Jogadores do Milan colocaram uma camisa do clube na bandeirinha personalizada da Inter de Milão no estádio San Siro após vitória no clássico italiano (assista abaixo).

O que aconteceu

Rafael Leão e Youssouf Fofana protagonizaram a provocação. O atacante português do Milan pegou a bandeirinha e levou até o companheiro, que tirou sua camisa 29 e a "vestiu" no objeto. Na sequência, Leão agitou o cabo como um mastro antes de ser desencorajado por Tammy Abraham, que chegou para abafar o gesto.

A cena ocorreu após o Milan bater a Inter por 2 a 1. A equipe vermelha da cidade não vencia o maior rival havia seis jogos, e marcou o gol decisivo no apagar das luzes.

Os rivais dividem o estádio, mas o mando da partida era da Inter. Com o resultado, o Milan alcançou a Inter e ambos os times possuem oito pontos.

Bandeirinhas de estádios já foram motivo de polêmicas em comemorações no futebol brasileiro. O ato de chutar o objeto, que normalmente leva o escudo do time mandante, é visto como desrespeitoso — assim como pisar em emblemas no gramado. Luciano, do São Paulo, e Raphael Veiga, do Palmeiras, são alguns dos jogadores que já foram inclusive amarelados por "voadoras" em bandeirinhas durante jogos como visitantes.