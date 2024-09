Flamengo: 'Outro treinador cairia com esse desempenho', RMP detona Tite

Durante a Live do Flamengo desta segunda (23), o colunista Renato Maurício Prado afirmou que Tite só está sendo mantido no cargo no Flamengo por conta do prestígio que tem.

RMP citou o retrospecto recente do Flamengo e ponderou que qualquer outro treinador já teria sido demitido com uma sequência tão ruim. O jornalista entende que Tite já deveria ter saído e opinou que Filipe Luís, treinador nas categorias de base rubro-negras, seria o substituto ideal.

A campanha nos últimos 13 jogos são sete derrotas, quatro vitórias e dois empates. É uma coisa horrorosa. Se não fosse o Tite, se não tivesse o nome, o prestígio dele, já teria caído. Qualquer outro técnico teria caído com esse desempenho. E acho que o Flamengo vai jogar fora a Libertadores e a Copa do Brasil, que são as duas competições que faltam. Quando a coisa desanda, se você não cria um fato novo, você não vai a lugar nenhum. Para mim, Tite já deveria ter sido substituído. E quando perguntam quem, eu digo: Filipe Luís.

Renato Maurício Prado

Flamengo: 'Gabigol ficará no banco contra Peñarol', informa Rodrigo Mattos

Mattos disse que Gabigol só não viajou para o jogo contra o Grêmio, em que só reservas entraram em campo, por conta de uma fibrose. Esse é o motivo de ele ter treinado com os titulares, que ficaram no Rio, e não a possibilidade de ele ser titular no próximo jogo.

