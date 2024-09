Palmeiras ganha do Vasco, retoma vice-liderança do Brasileiro e impede Botafogo de disparar

Na tarde deste domingo, o Palmeiras venceu o Vasco por 1 a 0, pela 27ª do Brasileirão, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. O atacante Flaco López anotou o gol responsável pelo Verdão retomar a vice-liderança, ampliar a série de vitórias seguidas para cinco na cometição e impedir que o Botafogo disparasse na liderança.

Com 53 pontos, o Verdão está na segunda colocação, com três a menos do que o Glorioso. Já o Gigante da Colina caiu para o décimo lugar, com 35 unidades.

Pela 28ª rodada, o Palmeiras enfrenta o Atlético-MG, às 18h30 (de Brasília) do próximo sábado, no Brinco de Ouro, em Campinas. O Vasco, por sua vez, duela contra o Cruzeiro no dia 29, no mesmo horário, no Mineirão.

O jogo

As equipes se estudaram muito na primeira etapa. Diante deste cenário, os goleiros demoraram para trabalhar na partida.

Aos 25 minutos, o Palmeiras foi eficiente e na primeira finalização abriu o marcador do embate. Flaco López aproveitou o passe errado de Rayan e finalizou de direita no cantinho para superar o goleiro Léo Jardim.

Ainda no primeiro tempo, o Vasco quase deixou tudo igual. O zagueiro Maicon acionou David, que arrematou para bela defesa de Weverton.

Já nos acréscimos, foi a vez do Verdão levar perigo: em cobrança de escanteio, o goleiro saiu mal, mas Murilo cabeceou para fora. Na sequência, Raphael Veiga emendou um chute de fora da área e acertou a trave.

Logo no começo da segunda etapa, Flaco López quase anotou uma pintura. Após passe de Felipe Anderson, o argentino deu uma bicicleta, mas carimbou o travessão.

Posteriormente, o Palmeiras teve uma chance de ouro para ampliar a vantagem, mas, em contra-ataque, Maurício finalizou em cima de Léo Jardim após invadir a área. Aos 22 minutos, uma polêmica: depois de marcar falta, o árbitro foi ao VAR, já que o lance foi na área, mas optou por anular a infração por considerar que a mão de Vanderlan não foi intencional.

Como estava à frente do marcador, o Alviverde passou a se defender e o Vasco partiu para cima. Em cruzamento de Puma Rodríguez, Vegetti cabeceou e Weverton defendeu. Com isso, o Palestra garantiu mais uma vitória na busca pelo tricampeonato.

FICHA TÉCNICA



VASCO 0 X 1 PALMEIRAS

Local: Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF)



Data: 22 de setembro de 2024 (domingo)



Horário: às 16 horas (de Brasília)



Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (Fifa/RS)



Assistentes: Rafael da Silva Alves (Fifa/RS) e Michael Stanislau (RS)



VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)



Cartão vermelho: nenhum



Cartões amarelos: Veggeti (Vasco); Richard Ríos, Zé Rafael e Weverton (Palmeiras)

Gol:

Flaco López, aos 25? do 1ºT (Palmeiras)

VASCO: Léo Jardim, Paulo Henrique (Puma Rodríguez), Maicon, Léo, Lucas Piton, Sforza (Matheus Carvalho), Hugo Moura (Maxime Dominguez) e Payet (Coutinho); David, Vegetti e Rayan (Emerson Rodríguez)



Técnico: Rafael Paiva

PALMEIRAS: Weverton; Giay, Murilo, Gustavo Gómez e Vanderlan; Aníbal Moreno (Zé Rafael), Richard Ríos, Raphael Veiga (Lázaro) e Mauricio (Fabinho); Felipe Anderson (Rômulo) e Flaco López (Rony)



Técnico: Abel Ferreira