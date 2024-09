Luciano completa 250 jogos pelo São Paulo e é homenageado antes de partida contra o Internacional

O atacante Luciano completa uma marca mais do que especial neste domingo. Titular do São Paulo no jogo diante do Internacional, no Morumbis, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, o jogador alcançou 250 partidas disputadas pelo clube tricolor.

Antes da bola rolar, o atleta recebeu uma camisa especial e posou ao lado do elenco. Alguns membros da diretoria do São Paulo, como o presidente Julio Casares, o diretor de futebol, Carlos Belmonte, o diretor-executivo, Rui Costa, e o direto adjunto, Fernando Bracalle, também tiraram fotos com Luciano.

O atacante chegou ao São Paulo em 2020 e, desde então, soma 81 gols assinalados em 249 jogos. Além disso, o atleta distribuiu 22 assistências.

Durante sua passagem pelo time do Morumbis, Luciano conquistou três títulos: o Paulistão de 2021, a Copa do Brasil de 2023 e a Supercopa do Brasil, neste ano.

Um dos principais nomes do clube, Luciano adquiriu carinho da torcida são-paulina por fazer gols decisivos e ajudar o time a sair de uma longínqua fila de títulos. Nesta temporada, o camisa 10 é o artilheiro da equipe, com 14 bolas na rede.

O atacante já foi sondado por times de fora do Brasil e chegou a recusar uma oferta da Arábia Saudita no último ano. Seu contrato com o Tricolor vai até o fim de 2026.

Com Luciano titular, o São Paulo recebe o Internacional visando entrar no G4 do Brasileirão. O time comandado por Luis Zubeldía, neste momento, é o quinto colocado da tabela de classificação, com 44 pontos.