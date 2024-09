JP Chermont revela cobrança interna por "perfeição" e vê Santos focado no acesso

O lateral direito JP Chermont saiu de campo na bronca com a sua atuação na vitória do Santos contra o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto, nesta quinta-feira.

Titular do Peixe na partida, o ala foi substituído aos 23 minutos do segundo tempo. A transmissão flagrou o atleta de apenas 18 anos balançando a cabeça logo após deixar o gramado do Estádio Santa Cruz.

O gesto, porém, não foi de chateação com a mudança promovida pelo técnico Fábio Carille. Ele ficou insatisfeito com o seu próprio rendimento, que, em sua opinião, poderia ter sido melhor. O garoto ainda revelou cobrança pessoal em busca da perfeição.

"Eu estava indignado comigo, sou um cara que me cobro muito. Nunca vou reclamar do professor, da substituição dele. Vou me cobrar sempre, sei que posso fazer melhor", disse o Menino da Vila.

"Busco sempre a perfeição, quero estar sempre me destacando. Então, qualquer erro, vou me cobrar. Errei alguns passes, acontece. Eu estava tentando. O importante é não perder a cabeça, continuar tentando. E ajudar nos próximos jogos", acrescentou.

Chermont vê o Santos "focado" no acesso à Primeira Divisão. O time, neste momento, é o segundo colocado da tabela de classificação, com 49 pontos, um a menos que o líder Novorizontino.

"Creio que desde quando eu subi [para o profissional], a expectativa sempre foi o acesso. Desde quando o Santos caiu. Mas o grupo todo está focado no acesso e, consequentemente, o título. Estamos focados nisso", afirmou.

JP subiu ao time profissional no primeiro semestre desta temporada e já soma 33 partidas, 24 como titular. Ele já fez dois gols e deu quatro assistências.

A expectativa é que ele volte a ser titular do Santos na próxima segunda-feira, quando o time recebe o Novorizontino, na Vila Viva Sorte, em confronto direto pela liderança da Série B. O jogo está agendado para as 21h (de Brasília), pela 28ª rodada do torneio.