Goleiro do São Paulo, Rafael se destaca entre jogadores do Brasileirão em 2024

Um dos principais jogadores do elenco do São Paulo, Rafael vive boa fase na temporada. Importante no empate em 0 a 0 com o Botafogo, pela ida das quartas de final da Libertadores, o goleiro tem se destacado entre os atletas do futebol brasileiro.

Desde a estreia do técnico são-paulino Luis Zubeldía, Rafael acumulou 14 partidas sem ser vazado, melhor número entre atletas que pertencem à clubes da elite do Campeonato Brasileiro.

Ao todo, Rafael disputou 23 jogos com Zubeldía. Assim, ele não sofreu gol em 61% das partidas, maior percentual entre jogadores da Série A. Segundo o Sofascore, o goleiro tricolor sofreu apenas 13 gols e realizou 58 defesas. Além disso, tem 76% de acerto no passe.

Na última quarta-feira, Rafael voltou a ser um dos protagonistas do Tricolor Paulista. O goleiro fez seis defesas contra o Botafogo e teve papel crucial no empate, que saiu barato para o São Paulo.

Em 2024, Rafael possui 40 partidas, com 32 gols sofridos. Com ele em campo, o São Paulo tem 16 vitórias, 14 empates e 10 derrotas.

Rafael deve voltar a campo apenas na próxima quarta-feira, quando o São Paulo volta a duelar com o Botafogo por uma vaga na semifinal da Libertadores. Neste domingo, em jogo contra o Internacional pelo Brasileirão, o goleiro titular do Tricolor deve dar lugar a Jandrei.