Santos vence Botafogo-SP e cola no líder Novorizontino antes de confronto direto pela Série B

O Santos ganhou mais uma na Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta quinta-feira, o Peixe derrotou o Botafogo-SP em Ribeirão Preto, por 1 a 0, engatou o terceiro triunfo consecutivo e se reaproximou do topo do torneio. O único gol da partida foi marcado por Giuliano, ainda no primeiro tempo.

O resultado deixa o time de Fábio Carille colado no líder da competição, Novorizontino. O Santos, segundo colocado, alcança os 49 pontos e fica só um abaixo do Tigre, que tem 50. Já o Pantera fica estacionado na 14ª posição da tabela da Segunda Divisão, com os mesmos 30 pontos.

O próximo compromisso do Santos será um confronto direto pelo topo da Série B. O Peixe recebe o Novorizontino na Vila Viva Sorte, a partir das 21h (de Brasília) da próxima segunda-feira. O jogo é válido pela 28ª rodada do torneio.

O Botafogo-SP, por sua vez, entra em campo novamente na próxima terça. A equipe joga contra o CRB, mais uma vez no Estádio Santa Cruz, às 21h30.

O jogo

Após um início de jogo estudado, o Santos tomou as rédeas e chegou com perigo pela primeira vez. Aos oito minutos, JP Chermont conduziu pelo meio e tocou para Laquintana, na direita. Ele rolou para Guilherme, que recebeu na área e chutou com a perna direita, mas mandou por cima do gol de João Carlos.

O Peixe não sofria sustos do Botafogo-SP, mas também não conseguia criar chances de gol. Travado, o time esbarrou em erros de passe e na falta de mobilidade de seus atacantes, que até então não se mostravam capazes de furar a zaga adversária.

Aos 33, o Santos teve uma oportunidade através da bola parada. Após uma cobrança de escanteio, a bola sobrou com Laquintana, que soltou uma bomba da entrada da área e assustou João Carlos. Já aos 35, Chermont avançou do lado direito e encontrou Pituca, que bateu colocado de canhota, mas parou na defesa do goleiro rival.

Por muito pouco o Peixe não abriu o placar aos 38 minutos. Chermont cruzou na área para Wendel Silva, que ajeitou de cabeça para Guilherme. Ele chegou chutando e explodiu o travessão.

A equipe de Fábio Carille fez uma blitz na parte final e, pressionando a zaga adversária, enfim estreou o marcador em Ribeirão Preto, aos 39 minutos. Giuliano roubou a bola de Fábio Sanches na entrada da área e tocou na saída de João Carlos para estufar as redes e colocar o Santos em vantagem na partida.

Segundo tempo

O Santos voltou ligado do intervalo e chegou a fazer o segundo logo no primeiro minuto do segundo tempo. Após um belo lançamento de João Schmidt, Wendel tocou de calcanhar para Guilherme, que vinha de trás e finalizou no canto do goleiro João Carlos. O tento, porém, foi anulado por impedimento.

O Botafogo-SP respondeu aos cinco minutos. Após boa trama da equipe, Douglas Baggio chutou da entrada da área e obrigou Gabriel Brazão a fazer boa defesa. Já aos oito, foi a vez de Emerson Ramon conduzir por dentro e arriscar de longe. O chute acabou saindo por cima do gol.

Em vantagem, o Peixe só administrou o jogo e não criou muitas oportunidades para aumentar o placar. O time quase anotou o segundo aos 33 minutos, quando Wendel fez boa jogada individual, ficou frente a frente com o goleiro João Carlos e chutou de perna esquerda, mas o arqueiro saiu bem do gol e fez a defesa.

O Pantera até assustou o goleiro Gabriel Brazão, aos 46 minutos, em chute de Victor Andrade que passou raspando a trave. O Santos, entretanto, conseguiu segurar a vantagem e garantiu mais uma vitória na Série B.

FICHA TÉCNICA



BOTAFOGO-SP 0 X 1 SANTOS

Local: Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP)



Data: 19 de setembro de 2024 (quinta-feira)



Horário: às 21h30 (de Brasília)



Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)



Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse (MG) e Leandro Matos Feitosa (SP)



VAR: Daiane Muniz (SP)



Cartões amarelos: Sabit, Fábio Sanches e Victor Andrade (Botafogo-SP); Rodrigo Ferreira. Diego Pituca e João Schmidt (Santos)



Cartões vermelhos: Nenhum

GOL: Giuliano, aos 39? do 1ºT (Santos)

BOTAFOGO-SP: João Carlos; Sabit, Fábio Sanches e Schappo; Raphael, João Costa (Gustavo Bochecha), Emerson Negueba (Ronald Camarão) e Patrick Brey (Jean Victor); Douglas Baggio (Felipinho), Victor Andrade e Alexandre Jesus.



Técnico: Paulo Gomes

SANTOS: Gabriel Brazão; JP Chermont (Rodrigo Ferreira), Jair, Gil e Escobar; João Schmidt (Sandry), Diego Pituca (Tomás Rincón) e Giuliano (Willian Bigode); Laquintana (Pedrinho), Guilherme e Wendel Silva.



Técnico: Fábio Carille