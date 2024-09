Rossi reclama das vaias no Flamengo: 'Ambiente ruim para todo mundo'

Do UOL, no Rio, e colaboração para o UOL, em São Paulo

O Flamengo recebeu vaias dos torcedores após a derrota para o Peñarol por 1 a 0 nesta quinta-feira (19), em jogo no Maracanã, válido pela Libertadores. O goleiro Rossi acredita que xingamentos dos flamenguistas "geram um ambiente ruim para todos" e pediu apoio da torcida.

Gera um ambiente que para todo mundo é ruim. E parece que a gente está fazendo mal nosso trabalho. Então a gente precisa de apoio Rossi

O que aconteceu

Além disso, o goleiro justificou que a equipe foi superior durante o confronto, apesar da derrota: "Mais de 70% de posse de bola (teve o Flamengo no jogo) e a gente está vivo ainda. Então é apoiar para a próxima vez jogar no Uruguai. Tivemos chance de fazer o gol, mas não conseguimos tirar do goleiro".

Próximo jogo do Flamengo pela Libertadores será na quinta, dia 26. Equipe volta a enfrentar o Peñarol no Uruguai, em busca de reverter o placar fora de casa, pelo jogo de volta das quartas de final do torneio.