Polícia instaura inquérito para apurar denúncia de agressão de ex-mulher contra Caio Paulista

A Polícia Civil instaurou um inquérito nesta quinta-feira para apurar as denúncias de agressão do lateral esquerdo do Palmeiras, Caio Paulista, contra a ex-mulher, Clara Monteiro. O depoimento do atleta também foi marcado, mas sem detalhes de quando ocorrerá.

Clara compareceu à 1ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), na terça-feira, prestou depoimento e abriu um Boletim de Ocorrência contra o jogador. A influenciadora digital acusa o atleta do Palmeiras de agressão, que teria sofrido em 2023.

A acusação contra o atleta veio à tona no último sábado, quando a ex-mulher divulgou imagens de agressões pelo corpo em suas redes sociais, mas sem citar o jogador. Entretanto, pouco depois, o advogado Marcos Paulo Arias, que representa Clara Monteiro, confirmou que existe uma ação de sua cliente contra Caio Paulista por agressões ao longo do relacionamento.

Clara Monteiro publicou em sua rede social registros dos hematomas em seu corpo (Imagem: Reprodução)

Advogada de Caio Paulista, Bia Saguas, compareceu ao DDM na última quarta-feira a fim de marcar o depoimento do atleta e apresentar as provas que, segundo ela, "irão desmentir completamente as falsas acusações de agressão contra a mãe de seu terceiro filho".

"A 1ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) instaurou inquérito policial e apura as denúncias realizadas pela vítima. O depoimento do investigado foi marcado e maiores detalhes serão preservados para garantir a autonomia do trabalho policial", informou a Secretária de Segurança Pública de São Paulo.

Após as acusações Caio Paulista afirmou, por meio de nota, que tem uma filha com Clara Monteiro, mas que o relacionamento do casal terminou há quase um ano. De acordo com o atleta, as partes discutem, na Vara da Família, o pagamento da pensão alimentícia da criança.

O Palmeiras diz que se reuniu com o jogador assim que soube da carta publicada pela mãe do terceiro filho de Caio Paulista. O jogador negou ter cometido a agressão. O clube ainda reforçou que "não tolera qualquer forma de violência e tem no respeito pela mulher um de seus valores fundamentais". O jogador segue a rotina do clube normalmente.