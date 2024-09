Rival de Leila revela apoio de grupo ligado a Paulo Nobre: 'Grande maioria'

Savério Orlandi, candidato de oposição na eleição presidencial do Palmeiras, afirmou ao UOL na última sexta-feira (13), que tem o apoio da "grande maioria" dos apoiadores de Paulo Nobre — ex-presidente do clube que é considerado por muitos palmeirenses como o único nome capaz de derrotar Leila Pereira em uma eleição.

Muitos apoiadores do presidente Paulo Nobre, a grande maioria, é pretensão dizer a totalidade porque ninguém tem unanimidade, mas a ampla maioria está comigo. Por exemplo, o pessoal da Chapa Academia, eu estou desde a origem dela, tenho 23 anos no Conselho Deliberativo do Palmeiras, sempre contribuindo, colaborando, fui diretor de futebol quatro anos, cofista oito anos, em todo esse período de 23 anos todas comissões estatutárias do Palmeiras eu fiz parte. Não porque eu me enfiei ou porque cavei um lugar, mas porque as pessoas entenderam que eu deveria fazer, me convidaram e trabalhei em todas elas. Savério Orlandi, em entrevista ao UOL.

"Minha origem era a UVB [União Verde e Branca], que hoje é um bastião ao grupo político da Leila Pereira, depois pelas circunstâncias internas acabei me desligando. Muito embora me relacione muito bem com os membros e lideranças, a começar pelo ex-presidente Belluzzo. A Chapa Academia que todo mundo vínculo ao Paulo, ele não estava na origem, mas teve o apoio em 2013 e passou a ser o grupo. O Paulo pessoa física não vai participar desse processo por questões pessoais que precisamos respeitar. As pessoas me dizem: 'vamos procurar o Paulo, vamos falar com ele" e eu falo: 'já entendi que ele se colocou esse lugar de não querer mais diálogo", acrescentou.

Quem é Savério Orlandi?

Savério Orlandi tem 53 anos, começou no clube como sócio dependente em 1983 e se tornou titular em 1996.

Ele faz parte do Conselho Deliberativo há 23 anos, compôs o Conselho de Orientação e Fiscalização entre 2013 e 2021 e é integrante de todas as comissões estatutárias desde 2001.

Orlandi foi diretor de futebol nas gestões de Afonso Della Monica (2007/2008) e Luiz Gonzaga Belluzzo (2009/10). Foi campeão paulista de 2008 e ajudou o time na campanha da Libertadores de 2009, eliminado nas quartas de final para o Nacional-URU.

Advogado formado pela PUC em 1993, ele é consultor jurídico e sócio filiado desde a fundação da Associação Brasileira dos Executivos de Futebol, além de membro da Comissão de Governança em Clubes de Futebol do IBGC.

Últimas eleições

Leila Pereira, presidente do Palmeiras, acena para torcedores antes de jogo contra Deportivo Pereira na Libertadores Imagem: Ricardo Moreira/Getty Images

Leila Pereira foi candidata única e ocupou o cargo no fim de 2021 após receber 1.897 votos para assumir a presidência.

O registro das chapas para a eleição está previsto para este mês. A atual mandatária já manifestou seu interesse em ser reeleita.