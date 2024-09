Pacaembu receberá evento-teste com Ronaldinho Gaúcho e Cafu em dezembro; veja detalhes

O Pacaembu, rebatizado de Mercado Livre Arena Pacaembu, será palco da próxima edição do Desafio das Estrelas. O evento, que reunirá os astros Ronaldinho Gaúcho e Cafu, está marcado para dia 14 de dezembro, às 21h (de Brasília).

A partida festiva marcará o retorno do futebol ao Pacaembu após o longo período de reformas, que tiveram início em junho de 2021. No entanto, esta não será a reinauguração oficial do estádio, e sim um evento-teste.

A organização do evento não informou outros nomes que serão convidados para o jogo. Os únicos confirmados, até o momento, são Cafu e Ronaldinho Gaúcho, campeões mundiais pela Seleção Brasileira em 2002.

Antes de ser oficialmente reinaugurado, Pacaembu receberá Desafio das Estrelas, entre Ronaldinho Gaúcho e Cafu, como evento-teste (Foto: Reprodução)

A reinauguração oficial do Pacaembu ainda não tem previsão para acontecer. De acordo com o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, o Peixe será o time responsável por reinaugurar o histórico estádio.

A ação, inclusive, faz parte de um acordo que o Peixe anunciou com a Allegra, concessionária que administra o palco. A parceria foi confirmada por Marcelo Teixeira na última sexta-feira, no evento de lançamento da terceira camisa do clube, que ocorreu no próprio Pacaembu, e terá validade de dez anos.

A ideia da diretoria alvinegra é que o Santos jogue no estádio paulista enquanto sua casa, a Vila Viva Sorte, estiver no período de obras, que ainda não têm prazo confirmado.

Um dos principais estádios de São Paulo e do Brasil, o Pacaembu estava previsto para ser reaberto no começo do ano de 2024, para a final da Copinha. A expectativa, porém, não se confirmou. O prazo foi estendido para o mês de junho deste ano, o que também não ocorreu, e agora não tem data definida.