NFL: jogador vomita na bola antes do começo de jogada; veja

Do UOL, em São Paulo

O center Josh Myers, do Green Bay Packers, protagonizou uma cena inusitada e nojenta durante a partida contra o Indianapolis Colts, no último domingo (15), pela NFL.

O que aconteceu

Myers vomitou na bola antes de começar uma jogada no segundo quarto do jogo. Por ser center, Josh é o jogador responsável por lançar a bola entre as pernas para o quarterback.

A jogada seguiu normalmente. O quarterback Malik Willis recebeu a bola e, ao invés de tentar um passe, decidiu correr com ela.

O caso foi explicado pelo técnico Matt LaFleur após a partida. O treinador dos Packers relatou como soube do vômito de Myers e afirmou que um árbitro chegou a falar sobre o caso para ele.

Eu perguntei ao Malik por que ele não arremessou a bola naquela terceira descida e ele disse que o Josh vomitou na bola. Esta é a primeira vez que ouvi isso! Inclusive um dos árbitros veio e disse: 'vimos seu center vomitar na bola, você quer que a gente tire ele da próxima vez?' E eu disse com certeza, por favor, pois estamos falando de uma situação crítica, é a terceira descida e nunca vi um passe com vômito na bola. Acho que Malik não gostou disso. Matt LaFleur, em entrevista coletiva

Josh Myers não comentou o acontecido. O center esteve presente, há duas semanas, na partida dos Packers contra o Philadelphia Eagles, em São Paulo.

O Green Bay Packers venceu o Indianapolis Colts. A equipe da casa bateu o adversário por 16 a 10 e conquistou sua primeira vitória na temporada.