Estêvão é melhor que Neymar aos 17 anos? Mauro Cezar e Lavieri debatem

Vice-artilheiro do Brasileirão aos 17 anos, Estêvão é melhor que Neymar com essa idade? No Posse de Bola, os colunistas Danilo Lavieri e Mauro Cezar Pereira debateram a questão.

Lavieri chamou atenção à capacidade artilheira da joia do Palmeiras, mas Mauro Cezar ponderou que Neymar precisou ser o protagonista do Santos desde adolescente.

Danilo Lavieri: 'Estêvão está melhor que o Neymar com 17 anos'

Com 17 anos, o Estêvão está melhor que o Neymar. O Neymar foi estourar um pouquinho depois. Tem até uma estatística que com 17 anos o Estêvão já igualou a participação em gols do Neymar, e o Estêvão ainda tem mais uns oito meses com essa idade. Por isso que eu digo que o Estêvão foi melhor do que o Neymar com 17 anos. O que foi o Neymar com 20 e o que vai ser o Estêvão com 20, a gente tem que esperar um pouquinho. Danilo Lavieri

Mauro Cezar: 'Neymar precisou ser protagonista desde novo'

O Neymar com 17 anos tinha que carregar o Santos, começar a carregar o Santos, em 2009. O Estêvão joga num time campeão, vencedor já há anos, ele entra e é bem mais fácil do que ser protagonista desde menino. Eu acho que isso pesa bastante. Mauro Cezar

Neymar x Estêvão: aos 17 anos no Campeonato Brasileiro

Neymar (pelo Santos)

16 participações diretas em gol

10 gols

6 assistências

Estêvão (pelo Palmeiras)*

16 participações diretas em gol

9 gols

7 assistências

*Faltando 12 rodadas para terminar o campeonato.

'Corinthians está na UTI! Não há motivo para otimismo', diz Juca Kfouri

A derrota para o Botafogo deu um choque de realidade no Corinthians, avaliou Juca Kfouri. Segundo ele, o Timão permanece na UTI no Brasileirão, e nem a chegada de Memphis Depay é motivo real de otimismo para os corintianos.

'Time titular do São Paulo está no canto no cisne', afirma Arnaldo Ribeiro

Arnaldo Ribeiro destacou que a vitória do São Paulo sobre o Cruzeiro no Brasileirão ampliou as opções para Luís Zubeldía pensar no time que vai encarar o Botafogo, pela Libertadores, na quarta-feira (18), no Engenhão. Para ele, o time considerado titular vive "o último canto do cisne", e tem gente pedindo passagem.

Mauro Cezar alerta cenário perigoso no RJ com 6 torcidas na Libertadores

Mauro Cezar criticou a violência explícita e deliberada entre torcidas organizadas dos clubes do Rio de Janeiro. O colunista do UOL cobrou medidas mais efetivas do Ministério Público do estado, que apostou na proibição das TO's, e alertou para o cenário dessa semana — com seis torcidas envolvidas na Libertadores.

