Elenco do Santos se reapresenta após vitória e treina na academia; veja programação

O elenco do Santos se reapresentou na manhã desta segunda-feira, um dia após a vitória contra o América-MG, por 2 a 1, na Vila Belmiro, pela Série B do Campeonato Brasileiro.

Os titulares do time no triunfo fizeram um trabalho regenerativo no CT Rei Pelé. Os demais, todavia, não foram para campo. Eles apenas treinaram na academia das instalações alvinegras.

O Peixe, portanto, deve iniciar nesta terça-feira a preparação para o jogo contra o Botafogo-SP. O duelo está marcado para quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), em Ribeirão Preto, pela 27ª rodada da Segunda Divisão.

O técnico Fábio Carille terá duas sessões de treino para definir a equipe que irá a campo. O grupo trabalha na manhã de terça e quarta-feira no CT Rei Pelé. Quarta à tarde, véspera da partida, a delegação viaja a Ribeirão Preto.

O treinador terá um único desfalque para encarar o Botafogo-SP. Trata-se do venezuelano Otero, que levou o terceiro cartão amarelo e precisará cumprir suspensão.

Por outro lado, Carille vive a expectativa de contar com uma novidade no Peixe. Trata-se do gambiano Yusupha Njie, que tem trabalhado com a equipe desde o início do mês, mas não foi relacionado para os últimos dois compromissos do time.

O Santos, neste momento, é o segundo colocado da Série B. O time de Fábio Carille soma 46 pontos, um a menos que o líder da competição, Novorizontino.

Veja abaixo a programação do Santos para a semana:

Terça-feira (17)



Treino às 9h15 no CT Rei Pelé.

Quarta-feira (18)



Treino às 10h15 no CT Rei Pelé.

Viagem para Ribeirão Preto de tarde.

Quinta-feira (19)



Botafogo-SP x Santos FC - Arena Nicnet - 21h30.

Retorno para Santos após a partida.

Sexta-feira (20)



Treino às 16h15 no CT Rei Pelé.

Sábado (21)



Treino às 9h15 no CT Rei Pelé.

Domingo (22)



Treino às 15h15 no CT Rei Pelé.

Segunda-feira (23)



Santos FC x Novorizontino - Vila Belmiro - 21h.