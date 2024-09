Ceni exalta desempenho do Bahia na vitória contra o Galo e fala sobre Libertadores

O Bahia venceu o Atlético-MG, por 3 a 0, neste domingo, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Fonte Nova. Depois do jogo, o treinador Rogério Ceni valorizou o resultado e destacou a maneira da equipe jogar.

"Hoje precisávamos do triunfo para entrar no G6 e temos que continuar firmes. As copas trazem ilusões ou desilusões, mas o Campeonato Brasileiro está aí. Faltam 12 jogos. O torcedor entrou triste no estádio hoje, mas precisa apoiar. É especial ver esse time jogar. É bacana de se ver o time jogando no padrão como jogou hoje e na maioria das vitórias que teve até aqui. Até mesmo na derrota para o Flamengo, foi muito semelhante em números do que foi hoje. A única diferença é que o Flamengo faz o gol e leva essa vitória da gente. Mas estou feliz por hoje, era uma reação necessária, após um jogo um pouco abaixo, contra um grande time", disse Rogério Ceni.

Com o resultado, o Bahia foi aos 42 pontos e assumiu a 6ª posição na tabela. O Tricolor baiano segue na briga por uma vaga na Copa Libertadores e, a depender dos resultados das copas, pode até garantir uma classificação direta para a fase de grupos.

"Meu foco, quando comecei nesse trabalho, é que o Bahia consiga o que conseguiu há 35 anos. Calendário cheio, internacional, e se possível com a maior competição, a Libertadores. O maior sonho que tenho é ver esse estádio em um jogo de Libertadores numa quarta-feira", comentou o treinador.

"Confronto direto hoje, abriu nove pontos do Atlético-MG. Bragantino empatou, Athletico-PR empatou. Temos que estar atentos para essa sétima vaga, oitava eventual. Vai ser uma guerra constante, vão existir derrotas, mas o que pode manter nosso sonho é o torcedor enxugar a lágrima e ir para o campo de batalha. Torcedor acredite, não desanime, nós vamos lutar até o final para colocar o Bahia no lugar mais alto nos últimos 21 anos do Brasileiro", acrescentou.

O Bahia volta a campo no próximo sábado, às 21 horas (de Brasília), quando visita o Fortaleza, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Castelão. A equipe de Juan Pablo Vojvoda ocupa a 3ª colocação, com 49 pontos.