Igor Vinícius comemora retorno e ressalta importância de jogo com Cruzeiro

O lateral direito Igor Vinícius ficou praticamente um mês e meio fora dos jogos do São Paulo na temporada em função de problemas físicos. Ele retornou na quinta-feira contra o Atlético-MG, na desclassificação são-paulina da Copa do Brasil, e espera agora retomar a sequência de jogos pela equipe.

"Fiquei feliz de estar de volta, retomei contra o Atlético-MG, pude ajudar os meus companheiros, fiquei todo esse período fora, foi importante para recuperar bem fisicamente e estar à disposição do Zubeldía", disse.

Depois do empate contra o Atlético-MG, o São Paulo enfrentará outro mineiro fora de casa: o Cruzeiro. O Tricolor busca pontos para não perder contato com o G4 do Brasileirão 2024.

"A gente sabe da dificuldade de viajar sempre, jogar fora, a gente sabe a importância desse jogo, a dificuldade de enfrentar o Cruzeiro na casa deles. Vamos tentar fazer um bom jogo e conseguir os 3 pontos, que é o nosso objetivo", destacou Igor Vinícius.

Para o São Paulo, mesmo caindo na Copa do Brasil, a disputa do Brasileirão seguirá lado a lado com a da Libertadores da América. Na competição nacional, o time soma 12 pontos de desvantagem em relação ao líder Botafogo, mas a ordem é continuar lutando nos jogos.

"(contra o Cruzeiro) Será um jogo importante para a gente, sabemos da responsabilidade de deixar o São Paulo na parte de cima da tabela, todos nós sabemos da responsabilidade de dar o nosso melhor, o nosso máximo, para buscar o resultado positivo, que é o que todo mundo deseja", encerrou Igor Vinícius.