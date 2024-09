Cruzeiro x São Paulo: veja horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão

Do UOL, em São Paulo

O jogo Cruzeiro x São Paulo, válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, será disputado neste domingo (15), às 18h30 (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte (MG).

O Premiere (pay-per-view) vai transmitir o duelo ao vivo com exclusividade. O Placar UOL acompanha todos os lances em tempo real.

Os dois times somam 41 pontos e, dentro do G6, brigam para encostar nos líderes. O Bahia, no entanto, joga no mesmo horário e pode ultrapassar mineiros e paulistas.

O Cruzeiro vem de vitória em seu último compromisso pelo Brasileirão, enquanto o São Paulo perdeu um polêmico jogo para o Fluminense — o Tricolor têm ainda mais pressão diante da recente eliminação na Copa do Brasil para o Atlético-MG.

Cruzeiro x São Paulo -- 26ª rodada do Brasileirão

Data: 15 de setembro de 2024, às 18h30 (de Brasília)

Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Transmissão: Premiere (pay-per-view)