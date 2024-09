Viktor Gyokeres, do Sporting, é o melhor de agosto no Campeonato Português

O sueco Viktor Gyokeres, do Sporting, foi eleito o melhor jogador do mês de agosto do Campeonato Português, com 38,89% dos votos. O centroavante de 26 anos marcou sete gols em apenas quatro jogos, além de dar uma assistência.

Gyokeres venceu a concorrência de Pedro Gonçalves (18,25%), também do Sporting, e de Gustavo Sá (7,94%), do FC Famalicão. A votação foi feita com treinadores das equipes do Português.

O sueco foi importante para o Sporting começar a temporada com quatro vitórias em quatro jogos e na liderança da competição. O atacante marcou e deu assistência na vitória sobre o Rio Ave (3 a 1) e anotou dois gols na goleada diante do Nacional (6 a 1).

Além disso, conseguiu um hat-trick na vitória sobre o Farense (5 a 0) e converteu um pênalti contra o Porto (2 a 0).

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sporting CP ? (@sportingcp)

Na temporada passada, Viktor Gyokeres foi eleito o melhor jogador do Campeonato Português. O sueco marcou 29 gols e deu dez assistências em 33 jogos, sendo peça-chave na campanha do título do Sporting.

O Sporting volta a campo nesta sexta-feira, às 16h15 (de Brasília), quando visita o Arouca, pela quinta rodada do Campeonato Português, no Estádio Municipal de Arouca. A equipe de Rúben Amorim lidera a competição com 12 pontos e 100% de aproveitamento.