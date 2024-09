Sem brasileiros, goleiro do Inter e dupla do Atlético-MG são destaques da rodada das Eliminatórias

A oitava rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026 chegou ao fim, nesta terça-feira. Com a derrota do Brasil, os jogadores estrangeiros que atuam no futebol brasileiro se destacaram, como a dupla Eduardo Vargas e Alan Franco, do Atlético-MG, e o goleiro Sergio Rochet, do Internacional.

O Chile perdeu para a Bolívia, por 2 a 1, no Estádio Nacional de Chile, em Santiago. Apesar do resultado, o atacante Eduardo Vargas teve uma boa atuação e anotou o único gol chileno no confronto, aos 39 minutos do primeiro tempo.

O lance ainda gerou polêmica. Em uma bola recuada, o goleiro Carlos Lampe se lesionou na hora de dominar e caiu no chão, deixando o gol ficou livre para Vargas marcar. Os bolivianos se revoltaram contra o atacante, cobrando fair play do jogador. O arqueiro precisou ser substituído por conta da lesão.

Publicado por @sofascorebr_oficial Ver no Threads

Companheiro de Vargas no Atlético-MG, Alan Franco se destacou na vitória do Equador sobre o Peru, por 1 a 0, no Estádio Rodrigo Paz Delgado. O meia deu a assistência para Enner Valencia, do Internacional, anotar o gol da vitória dos equatorianos, aos nove minutos da segunda etapa.

Além disso, de acordo com os dados do Sofascore, Franco terminou a partida com 97% de acerto nos passes (32/33) e ainda realizou três interceptações e um desarme.

Por fim, o goleiro Sergio Rochet foi importante para o Uruguai garantir o empate com a Venezuela, em 0 a 0, no Estádio Monumental de Maturín. O arqueiro do Internacional, segundo o Sofascore, realizou seis defesas, sendo quatro delas de finalizações dentro da grande área.