Fortaleza é derrotado pelo Internacional e desperdiça chance de assumir a liderança do Brasileirão

Na noite desta quarta-feira, pelo jogo atrasado na 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza foi derrotado pelo Internacional por 2 a 1, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS). A partida contou com gol de Alan Patrick e Gustavo Prado para os mandantes e de Titi para os visitantes.

Com o revés fora de casa, o Fortaleza desperdiçou a chance de assumir a liderança do Campeonato Brasileiro e permanece na segunda colocação. Agora com os mesmos 25 jogos do líder Botafogo, o Leão do Pici soma 48 pontos, dois a menos em comparação aos cariocas.

Vale destacar que, com a derrota do Fortaleza, o atual bicampeão brasileiro Palmeiras depende apenas de si próprio para conquistar o tricampeonato. O Verdão figura, atualmente, na terceira posição com 47 pontos.

Do outro lado, o Internacional, com 35 unidades conquistadas, sobe duas posições e assume o oitavo lugar da competição. O Colorado, porém, ainda tem dois jogos a cumprir, já que participou de 23 rodadas.

Pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza volta aos gramados neste sábado, às 18h30 (de Brasília), para enfrentar o Athletico-PR, na Ligga Arena. Já o Internacional, na próxima segunda-feira (16), recebe, às 20h, o Cuiabá, no Estádio Beira-Rio.

Os gols

Aos 20 minutos da etapa inicial, o Internacional inaugurou o marcador no Beira-Rio. Bernabei fez ótima jogada pela esquerda do campo de ataque, limpou a marcação e cruzou rasteiro para Bruno Tabata. O atacante dominou e ajeitou para Alan Patrick, que, da entrada da área, mandou um foguete de perna direita no ângulo de João Ricardo.

O Fortaleza empatou nos acréscimos do primeiro tempo, aos 47 minutos. Após cobrança de falta feita para dentro da área, o goleiro Anthoni não conseguiu encaixar a bola, que sobrou nos pés de Titi. O jogador, de canhota, acertou um belo chute no ângulo esquerdo.

O Internacional retomou as rédeas da partida aos 38 minutos da etapa complementar. O meio-campista do Colorado Gustavo Prado finalizou e cravou o segundo dos gaúchos no Beira-Rio.

A situação do Leão do Pici piorou aos 41 minutos. Isso porque Brítez recebeu o segundo cartão amarelo no confronto e foi expulso do gramado.

FICHA TÉCNICA:



INTERNACIONAL 2 X 1 FORTALEZA

Local: estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)



Data: 11 de setembro de 2024, quarta-feira



Hora: 19h (de Brasília)



Árbitro: Gustavo Bauermann (PR)



Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Henrique Neu Ribeiro (SC)



VAR: Gilberto Rodrigues Castro Júnior (PE)



Cartão vermelho: Brítez



Cartões amarelos: Fernando e Rômulo (Internacional) / Yago Pikachu, Tinga, Emmanuel Martínez e Emanuel Brítez (2) (Fortaleza)

GOLS:



Internacional: Alan Patrick, aos 20? do 1ºT, e Gustavo Prado, aos 38? do 2ºT.



Fortaleza: Titi, aos 46 do 1ºT

INTERNACIONAL: Anthoni; Nathan (Bruno Gomes), Vitão, Mercado (Rogel) e Bernabei; Fernando, Thiago Maia, Bruno Tabata (Gustavo Prado), Alan Patrick e Gabriel Carvalho; Alario (Ricardo Mathias)



Técnico: Roger Machado

FORTALEZA: João Ricardo; Tinga, Titi, Brítez e Bruno Pacheco; Zé Welison, Pedro Augusto e Pochettino(Emmanuel Martínez); Yago Pikachu, Breno Lopes (Imanol Machuca) e Lucero



Técnico: Juan Vojvoda