'Endrick parece mais preocupado em dar porrada do que em jogar', diz RMP

Durante o Fim de Papo desta quarta (11), o colunista Renato Maurício Prado criticou o desempenho de Endrick na derrota do Brasil para o Paraguai pelas Eliminatórias Sul-americanas para a Copa do Mundo.

Na opinião de RMP, Endrick parecia mais preocupado em dar entradas duras nos adversários. O jornalista ainda disse que o jogador do Real Madrid fez apenas uma jogada que pode ser considerada boa.

O que está sendo o Endrick na seleção? O Endrick parece, hoje em dia, um jogador mais preocupado em dar porrada no adversário do que em jogar bola. Ontem, em vários lances, ele entrou na maldade nos marcadores. E não conseguiu fazer nada. Fez uma jogada razoável. [...] É muito pouco. Ninguém joga nada na seleção. Eu acho que essa camisa amarela carrega alguma maldição porque quando os jogadores vestem, o futebol murcha.

Renato Maurício Prado

'East Coast': Entenda gesto de Memphis Depay que o conecta à Zona Leste

Marília disse que o gesto feito por Depay, que também é rapper, quer dizer "East Coast" (Costa Leste, em inglês), e é usado para identificar os artistas dessa região dos Estados Unidos.

Vojvoda convenceu Fortaleza de que é possível ser campeão, diz jornalista

Renato Manso disse que Vojvoda e sua comissão técnica têm sido os maiores responsáveis por injetar ânimo no Fortaleza para a briga pelo título brasileiro.

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 17h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 17h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 17h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (17h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (17h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

09h - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

11h - De Primeira - Domitila Becker, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

18h - Fim de Papo - Marília Ruiz, Renato Maurício Prado e convidados debatem os principais temas do dia no futebol.

Assista ao Fim de Papo na íntegra