Internacional x Fortaleza: veja onde assistir e prováveis escalações do duelo pelo Brasileirão

Em partida adiada da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Internacional encara o Fortaleza. O confronto será nesta quarta-feira, às 19h (de Brasília), no Beira-Rio, com transmissão do Premiere.

O Internacional, mandante do confronto, vem de vitória diante do Cruzeiro, por 3 a 1. A equipe busca ampliar a sequência de três jogos de invencibilidade na competição para manter a boa fase e continuar na parte de cima da tabela. Com 32 pontos, os gaúchos podem dormir na oitava posição em caso de triunfo diante da torcida.

Do outro lado, o Fortaleza faz grande campanha no Brasileiro e pode reassumir a ponta do campeonato em caso de vitória.

Os visitantes estão com 48 pontos, apenas dois atrás do líder Botafogo. O Fortaleza busca a recuperação após ver sua série positiva acabar no confronto direto com os alvinegros.

FICHA TÉCNICA:



INTERNACIONAL X FORTALEZA

Local: estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)



Data: 11 de setembro de 2024, quarta-feira



Hora: 19h (de Brasília)



Árbitro: Gustavo Bauermann (PR)



Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Henrique Neu Ribeiro (SC)



VAR: Gilberto Rodrigues Castro Júnior (PE)

INTERNACIONAL: Anthoni; Nathan (Bruno Gomes), Vitão, Mercado (Rogel) e Bernabei; Fernando, Thiago Maia, Bruno Tabata, Alan Patrick e Gabriel Carvalho; Alario



Técnico: Roger Machado

FORTALEZA: João Ricardo; Tinga, Titi, Brítez e Bruno Pacheco; Zé Welison, Pedro Augusto e Pochettino; Yago Pikachu, Breno Lopes e Lucero



Técnico: Juan Vojvoda