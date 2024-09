'Brasil vive epidemia de má fase dos jogadores na seleção', diz Alicia

Em participação no Fim de Papo especial desta terça (10), a colunista Alicia Klein disse que, sob o comando de Dorival, nenhum jogador tem conseguido repetir na seleção o que faz em seu clube.

Para Alicia Klein, quando a maioria dos atletas não consegue jogar bem, o técnico deve ser responsabilizado. A colunista ainda disse que nem o talento individual tem funcionado na seleção.

O Brasil não consegue criar. [...] A seleção brasileira sob o comando do Dorival é um deserto de ideias: não consegue achar caminhos. Não consegue no talento individual, não consegue nas alterações ao longo do jogo. O Brasil vive uma epidemia de má fase dos seus atletas quando vestem a camisa amarela que nos faz pensar o quanto isso é responsabilidade do treinador. Quando nenhum jogador rende pelo menos o que rende no clube - ou perto -, quando todos estão muito abaixo do que estamos acostumados a ver, alguma coisa está errada. E alguma coisa está muito errada com a seleção brasileira.

Alicia Klein

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 17h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 17h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 17h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (17h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (17h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

09h - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

11h - De Primeira - Domitila Becker, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

18h - Fim de Papo - Marília Ruiz, Renato Maurício Prado e convidados debatem os principais temas do dia no futebol.