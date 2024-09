Técnico dos Packers fala sobre jogo contra Eagles no Brasil: "É muito bom estar aqui"

O técnico do Green Bay Packers, Matt LaFleur, falou sobre o jogo contra o Philadelphia Eagles, que será disputado nesta sexta-feira, na Neo Química Arena. Na manhã desta quinta, no CT do Corinthians, o comandante elogiou a experiência no Brasil, que pela primeira vez receberá uma partida de NFL.

"Estamos muito felizes de estar aqui, o país é demais, o pessoal é fantástico, vamos fazer história amanhã. Estamos muito animados de abrir a temporada aqui. Vai ser um grande jogo", comentou LaFleur em entrevista coletiva.

O treinador da tradicional equipe da NFL disse que o único problema da viagem foi a logística, já que o tempo de voo foi maior do que a delegação está acostumada.

"É muito bom estar aqui. Nossa experiência aqui vem sendo positiva. A única coisa negativa foi o longo voo, é diferente para a gente. Mas a comida, pessoas... Vem sendo 10. Estamos ansioso para amanhã performar na frente dos fãs. Vem sendo uma grande experiência. Vamos nos sentir como mandantes", complementou LaFleur.

O jogo entre Packers e Eagles é válido pela primeira semana da temporada regular da NFL e está prevista para começar amanhã, às 21h15 (de Brasília), em Itaquera.

Os Packers encerraram a preparação no CT Joaquim Grava, do Corinthians, enquanto os Eagles treinaram no palco do jogo, na Neo Química Arena.