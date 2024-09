Substituto de Pedro? 'Gabigol perdeu o brilho nos olhos', dispara Arnaldo

O comentarista Arnaldo Ribeiro, em participação no Fim de Papo desta quinta (5), opinou que Gabigol deve provar que consegue ser o substituto de Pedro, já que não joga bem há algum tempo.

Na opinião do jornalista, Gabigol perdeu o brilho nos olhos em algum momento depois da Copa do Mundo de 2022, quando ele ficou fora da convocação. Arnaldo destacou que a chance de voltar a ter uma sequência como titular pode ser fundamental para a carreira do atacante.

O Gabigol foi destruindo a imagem dele. Não consigo identificar exatamente o momento em que isso começou, mas sei que isso já aconteceu com outros jogadores pela frustração de não disputar a Copa do Mundo. O torcedor despreza a Data Fifa, mas os jogadores amam, choram, se envolvem. E disputar a Copa é o auge da carreira. E o Gabigol fez um 2022 tão sacrificante e menos egocêntrico, que não ir para a Copa talvez tenha tirado o brilho nos olhos dele. [...] Depois, ele jogou poucas vezes bem. Ele fez uma ou outra partida boa. Não dá para encher duas mãos. E em duas temporadas. Quem sabe com uma chance, em que o companheiro se machucou, e o time precisa dele, ele consiga recuperar o brilho nos olhos? Eu acho que ele perdeu.

Arnaldo Ribeiro

'Flamengo está procurando substituto de Pedro na xepa', dispara RMP

Renato Maurício Prado afirmou que o Flamengo está procurando jogadores que ninguém quis no mercado para substituir Pedro, seu principal goleador na temporada.

