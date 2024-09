Argentina x Chile: horário e onde assistir ao jogo das Eliminatórias

Argentina e Chile se enfrentam nesta quinta-feira (5), às 21h (de Brasília), pela 7ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa de 2026. A partida acontece no Monumental de Núñez, em Buenos Aires.

O jogo terá transmissão ao vivo do Sportv (TV fechada). O Placar UOL acompanha em tempo real.

Os argentinos estão na liderança da competição, com 15 pontos. Lionel Messi é desfalque por lesão no tornozelo, adquirida na final da Copa América.

Os chilenos estão na oitava posição com 5 pontos, fora da zona de classificação para a Copa. Com apenas uma vitória nas Eliminatórias, a seleção do Chile tenta a recuperação com Ricardo Gareca, treinador desde o início do ano.

Argentina e Chile se enfrentaram pela última vez na fase de grupos da Copa América, em junho. Lautaro Martínez marcou o gol da vitória albiceleste por 1 a 0.

Argentina x Chile - Eliminatórias Sul-Americanas

Data e horário: 5 de setembro de 2024, às 21h (de Brasília)

Local: Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires

Transmissão: Sportv (TV fechada)