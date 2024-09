Santos confirma venda de Weslley Patati para time de Israel

O Santos oficializou, nesta quarta-feira (4), a venda do atacante Weslley Patati para o Maccabi Tel-Aviv, de Israel, que está na disputa desta edição da Liga Europa. O Peixe não divulgou os valores da negociação.

O jogador de 20 anos, criado nas categorias de base do Santos, subiu à equipe profissional em 2022. No início do ano, Patati não foi inscrito na Copa São Paulo de Futebol Júnior, sendo mantido nos treinos do time principal comandado pelo técnico Fábio Carille.

Ao todo, Weslley Patati marcou dois gols em 33 jogos pelo Santos. Nesta temporada, o atacante marcou dois gols em 19 partidas, sendo titular no último confronto do Peixe, no empate em 2 a 2 contra a Ponte Preta, pela Série B do Campeonato Brasileiro.

Veja a nota oficial do Santos