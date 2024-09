Palmeiras é surpreendido por escândalo com patrocinador, e jurídico analisa caso

O Palmeiras foi surpreendido com as notícias do envolvimento da Esportes da Sorte, patrocinadora máster do time feminino, em uma operação policial, nesta quarta-feira (4). Conforme apurado pela Gazeta Esportiva, o Departamento Jurídico do clube já está analisando o caso.

A casa de apostas foi citada na operação "Integration", da Polícia Civil de Pernambuco, que cumpriu 19 mandados de prisão e 24 de busca e apreensão em Campina Grande, Barueri, Cascavel, Curitiba e Goiânia na manhã desta quarta-feira. As investigações da operação foram iniciadas em abril de 2023.

Palmeiras e Esportes da Sorte fecharam a parceria em janeiro deste ano. Além do patrocínio máster do time feminino, acordo também inclui ativações em partidas da equipe masculina como mandante, por meio de placas de LED e backdrops, além de ações nas redes sociais e no site do clube.

De acordo com a Polícia Civil, foi decretado o sequestro de bens como carros e casas de luxo, aeronaves e embarcações, além do bloqueio de ativos financeiros no valor de R$ 2,1 bilhões. Porém, os policiais não esclareceram a quem pertencia cada bem. A operação é contra uma quadrilha suspeita de lavagem de dinheiro e jogos ilegais.

Recentemente, o Corinthians fechou um contrato de patrocínio máster com a casa de apostas, em um acordo que gira em torno de R$ 300 milhões em três anos. Outros times brasileiros também têm envolvimento com a empresa, como são os casos de Athletico-PR, Bahia e Grêmio.

No momento, o Palmeiras não pretende se pronunciar publicamente sobre o caso.