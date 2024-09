Marta celebra indicações de Gabi Portilho e Tarciane à Bola de Ouro

Marta celebrou as indicações de Gabi Portilho e Tarciane à Bola de Ouro, nesta quarta-feira. Em sua conta oficial no Instagram, a jogadora, de 38 anos, publicou: "Só orgulho dessas duas".

(Foto: Reprodução/Instagram)

A Rainha foi companheira da dupla nas Olimpíadas de Paris, em que o Brasil terminou com a prata, após perder a final para os Estados Unidos, por 1 a 0. A atacante e a zagueira foram destaques da campanha brasileira.

Com seis prêmios de melhor do mundo da Fifa, Marta foi indicada em duas oportunidades à Bola de Ouro. Em 2018, ela terminou em quarto lugar e no ano seguinte na 16ª colocação.

Outro representante do futebol feminino brasileiro é o técnico Arthur Elias. O ex-técnico do Corinthians também esteve presente na campanha nos Jogos de Paris.

Marta, ainda, comemorou a indicação da companheira de Orlando Pride, a atacante Barba Branda. Os vencedores das premiações serão definidos no dia 28 de outubro, no Théâtre du Châlet, em Paris.