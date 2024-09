Estreia do judô marca cronograma das Paralimpíadas nesta quinta-feira; confira programação completa

Nesta quinta-feira, o Brasil será representado em oito diferentes modalidades nos Jogos Paralímpicos de Paris. Dentre elas, o judô, terceiro esporte que mais trouxe medalhas para o país na história da competição, contará com a presença de quatro atletas brasileiros.

Ao todo, são 25 medalhas conquistadas pelo Brasil na modalidade (cinco ouros, nove pratas e 11 bronzes). Os destaques do Brasil são os paulistas Antônio Tenório, tetracampeão, e Alana Maldonado, com um campeonato no currículo.

Nesta edição, pela classe J1 (cegos totais ou com percepção de luz, mas sem reconhecer o formato de uma mão a qualquer distância), a potiguar Rosicleide Andrade luta na categoria até 48kg, a paraense Larissa Oliveira na categoria até 57kg e o amazonense Elielton Oliveira na categoria até 60kg. Já na classe J2 (atletas que conseguem definir imagens), o paraense Thiego Marques atua pela categoria até 60kg. As eliminatórias começam às 5h (de Brasília), e as finais estão marcadas para 11h.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Comitê Paralímpico Brasileiro (@brasilparalimpico)

No futebol de cegos, o Brasil enfrentará a atual campeã mundial Argentina na próxima sexta-feira, às 15h, na Arena Torre Eiffel.

No goalball, os brasileiros encaram os chineses pela medalha de bronze, tanto na categoria masculina quanto na feminina (8h15 e 10h, respectivamente). A Seleção Brasileira conquistou o ouro neste esporte em todas oportunidades (Atenas 2004, Pequim 2008, Londres 2012, Rio 2016 e Tóquio 2020), desde a sua estreia nas Paralimpíadas, e agora busca o hexacampeonato.

Já a Seleção feminina de vôlei busca a final inédita após dois bronzes seguidos (2016 e 2020). As brasileiras enfrentam os EUA, pela semifinal, às 13h, na Arena Paris Norte. Às 5h59, a nadadora pernambucana e ouro em 2020 Carol Santiago disputa eliminatórias para a prova dos 100m peito da classe SB12 (deficiência visual), na Arena La Défense.

Veja a programação completa do Brasil nas Paralimpíadas de Paris nesta quinta-feira, cinco de setembro (horário de Brasília):

Atletismo - Local: Stade de France



5h - Marivana Oliveira - arremesso de peso (F35) - final direta



5h14 - Julyana Cristina da Silva - arremesso de peso (F57) - final



5h27 - Jerusa Geber, Lorena Spoladore e Thalita Simplício - 200m (T11) - classificatória



6h35 - Alessandro Rodrigo da Silva - lançamento de disco (F11) - final direta



7h54 - Jessica Giacomelli - 400m (T54) - classificatória



14h08 - possível final 100m masculino (T11)

14h34 - possível final 400m feminino (T54)



16h31 - Rayane Soares - 400m (T13) - classificatória

Natação (eliminatórias) - Local: Arena La Défense



4h38 - Samuel Oliveira - 50m livre (S5)



4h46 - Gabriel Melone, Talissson Glock e Daniel Mendes - 100m livre (S6)



5h29 - Lucas Mozela - 200m medley (SM9)



5h59 - Carol Santiago e Raquel Viel - 100m peito (SB12)



6h15 - Vitória Ribeiro e Cecília Araújo - 50m livre (S8)



6h22 - Revezamento 4×50 medley - 20 pontos - eliminatória



12h30 - início das finais

Ciclismo de estrada - Local: Clichy-sous-Bois



4h35 - Jady Malavazzi e Mariana Garcia - percurso - H1-4



11h - Ulisses Freitas - percurso - H4

Esgrima em cadeira de rodas (por equipes) - Local: Grand Palais



5h - Brasil (Carminha Oliveira, Mônica Santos e Rayssa Veras) x França - florete - oitavas de final



5h - Brasil (Jovane Guissone, Vanderson Chaves e Kevin Damasceno) x Estados Unidos - florete - oitavas de final



12h30 - Disputas por medalhas

Futebol de cegos - Local: Arena da Torre Eiffel



15h- Brasil x Argentina - semifinal

Goalball - Local: Centro de Convenções da Porta de Versailles



8h15 - Brasil x China - masculino - disputa pelo bronze



10h - Brasil x China - feminino - disputas pelo bronze

Halterofilismo - Local: Paris Expo Porte de Versailles



7h - Maria Rizonaide - categoria até 50kg

Judô - Local: Champ-De-Mars Arena



5h - Rosicleide Andrade x Suvd-Erdene Togtokhbayar - categoria até 48kg - J1



5h - Larissa Oliveira x Maria Ruiz (Espanha) - categoria até 57kg - J1



5h - Elielton Oliveira x adversário a definir - categoria até 60kg - J1



5h - Thiego Marques x Minjae Lee- categoria até 60kg - J2



11h - finais

Vôlei sentado feminino - Local: Arena Paris Norte



13h - Brasil x Estados Unidos - semifinal